Nienburg/MTU. Vor 40 Zuschauern hat sich das Team von Ronny Schütze mit 1:4 (0:2) gegen Langenstein geschlagen geben müssen.

Kevin Rappe (SV Langenstein) netzte 14 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor fiel schon kurz nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Niklas Hanke den Ball ins Netz (22.).

1. FSV Nienburg liegt 0:2 im Rückstand – Minute 22

Kurz vor der Pause griff der Schiri in die Tasche. Der SV Langenstein musste einmal Gelb hinnehmen. Und die Trefferserie war noch nicht vorbei: Maximilian Krumnow konnte in Minute 50 einnetzen. Es sah nicht gut aus für den 1. FSV Nienburg. In Minute 69 gelang es Spieler Nummer 28 mit einem Strafstoßtor noch, ein Anschlusstor zu erzielen, am Endergebnis ließ sich jedoch nicht mehr rütteln. Spielstand 3:1 für den SV Langenstein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Nienburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 9

Auf den letzten Drücker, neun Minuten vor Abpfiff, konnte Daniel Holtzheuer (Langenstein) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen (81.). Mit 4:1 verließen die Langensteiner den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: 1. FSV Nienburg – SV Langenstein

1. FSV Nienburg: Held – Ebeling (52. Schmidt), Zenker, Schmilorz, Günther, Dobrin, Neumeister, Kümmel (69. Reichel), Finze (78. Kober), Hensel, Lehmann (52. Lietz)

SV Langenstein: Eitz – Krumnow, Priese, Götting (82. Schulmeyer), Gifhorn (82. Herrmann), Schulze, Bellan (60. Liebing), Pinta (60. Eska), Hanke, Rappe, Neutzner (65. Holtzheuer)

Tore: 0:1 Kevin Rappe (14.), 0:2 Niklas Hanke (22.), 0:3 Maximilian Krumnow (50.), 1:3 Dusan Dobrin (69.), 1:4 Daniel Holtzheuer (81.); Schiedsrichter: Christian Schramm (Halle); Assistenten: Heinz Malsch, Laurenz Langrock; Zuschauer: 40