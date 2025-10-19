Der 1. FSV Nienburg errang am 7. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 vor 101 Zuschauern einen klaren 2:0 (0:0)-Sieg gegen den SV Plötzkau 1921.

Nienburg/MTU. Die 101 Besucher der Exte Arena am Steinbruch haben am Sonntag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Nienburger besiegten das Team aus Plötzkau mit 2:0 (0:0) souverän.

Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Jonas Pohl (Dingelstedt) zwei Gelbe Karten an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Nienburger (19., 28., 31.). In der ersten Spielhälfte konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erkämpfen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Eddie Kümmel (1.FSV Nienburg) netzte dann spät in Spielminute 80 ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Nienburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 7

2:0 Vorsprung für 1. FSV Nienburg – 82. Minute

Die Nienburger wechselten in den letzten Minuten nochmal aus. Dusan Dobrin wurde für Tim Ebeling eingesetzt. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen.

Nur zwei Spielminuten darauf konnte Dusan Dobrin (Nienburg) den Ball über die Linie bringen (82.). Es glückte allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen. In Spielminute 91 handelte sich der 1. FSV Nienburg noch eine Gelbe Karte ein. Die Nienburger sicherten sich somit Platz neun.

Aufstellung und Statistik: 1. FSV Nienburg – SV Plötzkau 1921

1. FSV Nienburg: Held – Dauch (76. Kober), Kümmel, Lehmann, Schmilorz, Ebeling (81. Dobrin), Baer (62. Schmidt), Finze, Neumeister, Zenker, Hensel

SV Plötzkau 1921: Heinemann – Beck, Bartel, Mäkel, Hesse, Fechtner, Böber (75. Fischer), Van Linthout, Döltz, Gebbert (76. Goldbach), Gruschetzki

Tore: 1:0 Eddie Kümmel (80.), 2:0 Dusan Dobrin (82.); Schiedsrichter: Jonas Pohl (Dingelstedt); Assistenten: Christian Bartholomäus, Florian Mummert; Zuschauer: 101