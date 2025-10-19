Am 9. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd erreichte der Gastgeber VfB 1921 Krieschow gegen den VfL Halle 96 ein 3:3 (0:3)-Unentschieden.

Kolkwitz/MTU. Am Sonntag haben sich der VfB 1921 Krieschow und der VfL Halle 96 eine spannende Aufholjagd geliefert. Das Ergebnis war ein 3:3 (0:3).

Niclas Hüttig (VfL Halle 96) netzte nur neun Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Hallenser legten wenige Minuten später mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Mathieu Racine der Torschütze (21.).

21. Minute: VfB 1921 Krieschow mit 0:2 im Rückstand

Und auch Tor Nummer drei konnte der Krieschow-Torwart nicht verhindern (30.). Der Vorsprung des VfL Halle 96 schien uneinholbar.Doch die Mannschaft um Trainer Robert Koch kämpfte weiter und in Minute 66 gelang Andy Hebler endlich der langersehnte Gegentreffer. Von neuem Elan beflügelt, holte das Team nach und nach auf. Spielstand 3:2 für den VfL Halle 96.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Kolkwitz

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 9

Nur vier Spielminuten darauf konnte Colin Raak (Krieschow) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Krieschow erzielen (80.). In Spielminute 93 handelte sich der VfB 1921 Krieschow noch eine Gelbe Karte ein. Die Kolkwitz haben sich somit Platz sechs gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB 1921 Krieschow – VfL Halle 96

VfB 1921 Krieschow: Mellack – Zurawsky, Pahlow, Bittroff, Antosiak (60. Hebler), Knechtel, Pereira Rodrigues (72. Seibt), Michalski, Zizka (72. Stephan), Felgenträger, Raak

VfL Halle 96: Schmid – Oikonomidis, Jagupov (83. Jagatic), Emmerich (79. Rümpler), Kurti (66. Hentsch), Pessel, Hüttig, Marks, Bölke, Racine, Haese

Tore: 0:1 Niclas Hüttig (9.), 0:2 Mathieu Racine (21.), 0:3 Niclas Hüttig (30.), 1:3 Andy Hebler (66.), 2:3 Andy Hebler (76.), 3:3 Colin Raak (80.); Schiedsrichter: Romano Wehner (Zschorlau); Assistenten: Luis Riedel, Daniel Schröder; Zuschauer: 338