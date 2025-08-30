Einen herausragenden Sieg in der Fußball-Landesklasse 3 errangen David Hildebrandt und sein Team SV Plötzkau 1921 gegen den SV Einheit Bernburg – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 4:0 (0:0) wider.

Plötzkau/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 192 Besuchern des Sportparks geboten. Die Plötzkauer setzten sich deutlich mit 4:0 (0:0) gegen die Gäste aus Bernburg durch.

Diese Partie verlief in der ersten Hälfte des Spiels ohne Tore und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Dann, zwölf Spielminuten nach dem Beginn der zweiten Halbzeit, schoss Constantin Döltz das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (57.). Die Plötzkauer legten schon wenige Minuten später nach. Diesmal war Mario Hesse der Torschütze (61.).

2:0 Vorsprung für SV Plötzkau 1921 – 61. Minute

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 75: Plötzkau traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Döltz ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Plötzkau

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 2

Der letzte Treffer folgte kurz danach, als Pascal Fechtner den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte (77.). Den Vorsprung der gegnerischen Mannschaft konnten die Plötzkauer aber nicht mehr wettmachen. In Spielminute 87 handelte sich der SV Einheit Bernburg noch eine Gelbe Karte ein. Die Plötzkauer haben sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Plötzkau 1921 – SV Einheit Bernburg

SV Plötzkau 1921: Heinemann – Christmann (78. Zimmermann), Van Linthout, Mäkel (78. Popp), Döltz (78. Böber), Gebbert (65. Fechtner), Kluge, Hesse, Bartel (56. Hoppe), Sack, Gruschetzki

SV Einheit Bernburg: Käding – Krüger, Kuhn (79. Krug), Schaaf, Walcer (46. Kupka), Ehrich (75. Zavatta), Homri (62. Kohl), Krug, Haiduk, Pundzin (46. Schwarz), Apel

Tore: 1:0 Constantin Döltz (57.), 2:0 Mario Hesse (61.), 3:0 Constantin Döltz (75.), 4:0 Pascal Fechtner (77.); Schiedsrichter: Justin Aderhold (Magdeburg); Assistenten: Emil Uhde, Jamiro Dirk Völker; Zuschauer: 192