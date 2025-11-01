Die VfB Germania Halberstadt 2 unter Leitung von Trainer Denis Becker feierte ein überlegenes Ergebnis über den SV Einheit Bernburg mit einem 5:1 (1:1) in der Fußball-Landesklasse 3-Partie.

Halberstadt/MTU. Gleich fünfmal hat die VfB Germania Halberstadt 2 am Samstag gegen die Rivalen aus Bernburg eingenetzt. 5:1 (1:1) für die Halberstädter.

Gleich nach dem Anstoß schoss Felix Genschmar das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (8.). Die Halberstädter konterten in der 45. Spielminute. Diesmal war Mohammad Wais Salehzada der Torschütze.

1:1 Ausgleich im Spiel VfB Germania Halberstadt 2 gegen SV Einheit Bernburg – Minute 45

Jano Conrad traf für Halberstadt gleich mehrmals in Minute 56, 66 und 82. Spielstand 4:1 für die VfB Germania Halberstadt 2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 9

Ein letztes Tor folgte unmittelbar darauf, als Conrad den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 5:1 verfestigte (87.). Damit war der Triumph der Halberstädter entschieden. Die Halberstädter haben sich somit Platz fünf gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt 2 – SV Einheit Bernburg

VfB Germania Halberstadt 2: König – Wiedenbein, Eckert (81. Qaderi), Conrad, Tunsch, Platz, Genschmar, Theile (86. Rumlich), Menge (56. Lippoldt), Wenig, Dannhauer

SV Einheit Bernburg: Käding – Haiduk, Walter (62. Henze), Schaaf, Kupka (74. Malz), Ehrich, Fischer, Krüger, Kohl, Salehzada (57. Schwarz), Pundzin

Tore: 1:0 Felix Genschmar (8.), 1:1 Mohammad Wais Salehzada (45.), 2:1 Jano Conrad (56.), 3:1 Jano Conrad (66.), 4:1 Jano Conrad (82.), 5:1 Jano Conrad (87.); Schiedsrichter: Peter Dännhardt (Artern / OT Heygendorf); Assistenten: Christian Reinsch, Steffen Klaus; Zuschauer: 57