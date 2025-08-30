Kein Punktgewinn für 1. FSV Nienburg: Im eigenen Stadion musste das Team am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 mit 1:2 (0:2) einen Misserfolg gegen die Germania Wernigerode einstecken.

Nienburg/MTU. Das Spiel zwischen Nienburg und Wernigerode ist mit einer klaren 1:2 (0:2)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Mischa Hahne (Germania Wernigerode) netzte 13 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Wernigeroder waren aber noch nicht fertig: In Minute 32 wurde das zweite Tor durch Anton Mittag erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Nienburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 2

Kurz nach der Pause fiel dann schon der letzte Treffer. Kaum waren die Spieler wieder aufgelaufen, konnte Andreas Knop (Nienburg) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Nienburg erzielen (48.). Die Nienburger sind auf Platz sechs gerutscht.

Aufstellung und Statistik: 1. FSV Nienburg – Germania Wernigerode

1. FSV Nienburg: Held – Brauer (46. Kümmel), Lietz (88. Reichel), Neumeister, Lehmann, Hensel, Knop, Zenker, Günther, Baer (46. Dobrin), Finze (75. Schmilorz)

Germania Wernigerode: Gasch – Krokowski, Seil, Müller, Hahne (60. Stechhahn), Mock, Thiel, Mittag (60. Koch), Hahne (64. Wagner), Blume, Seil

Tore: 0:1 Mischa Hahne (13.), 0:2 Anton Mittag (32.), 1:2 Andreas Knop (48.); Schiedsrichter: David Siegel (Magdeburg); Assistenten: Christian Schulze, Frank-Detlef Stietzel; Zuschauer: 35