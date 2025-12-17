Mit einer Niederlage für die VfB Germania Halberstadt 2 endete der 12. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3. Im heimischen Stadion unterlag die Elf gegen den SV Langenstein mit 1:2 (1:1).

Halberstadt/MTU. Trotz eines starken Anfangs haben die Halberstädter Gastgeber am Freitag ihren Vorsprung in der Konfrontation mit dem SV Langenstein verspielt. Die Mannschaften trennten sich 1:2 (1:1).

Die Gäste aus Langenstein mussten ein bitteres Missgeschick verkraften, als der Ball nur fünf Minuten nach Spielbeginn von Luke Ferdenus ins eigene Tor gelenkt wurde. Dies brachte den Halberstädtern eine unerwartete Führung ein (5.). Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Die VfB Germania Halberstadt 2 steckte einmal Gelb ein (9.). Die Langensteiner waren aber noch nicht fertig: In Minute 28 wurde das zweite Tor durch Niklas Hanke erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.11.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 12

wechselten in der zweiten Halbzeit nochmal aus. Auf der Gastseite räumten Christoph Pinta für Daniel Holtzheuer und Julian Schulze für Sebastian Bellan den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen. Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter erneut handeln. Der SV Langenstein kassierte zweimal Gelb. Die VfB Germania Halberstadt 2 hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Denis Becker.

35 Minuten nach der Pause konnte Daniel Holtzheuer (Langenstein) den Ball über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Langensteiner Elf erzielen (80.). Die VfB Germania Halberstadt 2 rutschte auf Platz acht.

Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt 2 – SV Langenstein

VfB Germania Halberstadt 2: König – Platz, Tunsch, Stender, Wiedenbein, Conrad, Simon, Wenig (84. Lippoldt), Allner, Genschmar, Theile

SV Langenstein: Eitz – Neutzner, Pinta (74. Holtzheuer), Ferdenus, Hanke, Hoeft, Rappe (79. Eska), Krumnow, Gifhorn, Schulze (74. Bellan), Priese

Tore: 1:0 Luke Ferdenus (5.), 1:1 Niklas Hanke (28.), 1:2 Daniel Holtzheuer (80.); Schiedsrichter: Bruno Gerloff (Thale); Assistenten: Jan Strzelecki, Michael Wollheim; Zuschauer: 103