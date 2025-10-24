Dem FC Einheit Wernigerode II gelang es am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3, den 1. FSV Nienburg mit 3:1 (0:0) zu besiegen. 130 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Wernigerode/MTU. Die 130 Besucher auf dem Sportplatz Bielstein haben am Freitag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Wernigeroder besiegten das Team aus Nienburg mit 3:1 (0:0) souverän.

Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Bruno Gerloff (Thale) eine Gelbe Karte an die Gäste (47.). Das Spiel blieb in der ersten Hälfte des Spiels torlos und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Seitenwechsel schoss Moritz Benjamin Müller das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (52.). Während des Spiels musste der Schiedsrichter nochmals eingreifen. Der FC Einheit Wernigerode II steckte jetzt einmal Gelb ein (56.). Das zweite Tor folgte schon kurz nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Lukas Radomski den Ball ins Netz (64.).

64. Minute: FC Einheit Wernigerode II mit 2:0 Vorsprung

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 74: Wernigerode traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Radomski ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.10.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 8

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich sieben Minuten bis zum Abpfiff, als Philipp Finze den Ball aus einem Strafstoß ins gegnerische Tor bugsierte und ein Tor für das Team aus Nienburg erlangte (83.). Die Gegner vom FC Einheit Wernigerode II beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Wernigerode II – 1. FSV Nienburg

FC Einheit Wernigerode II: Denecke – Müller, Böhme, J. Schmidt, Blecker, Peszt (80. Niehoff), Radomski (88. Bogumil), R. Schmidt, Vollmer (65. Foltis), Kläfker (60. Kodatis), Beddigs (85. Clemens)

1. FSV Nienburg: Held – Ebeling, Brauer, Dauch (42. Dobrin), Kober, Baer (60. Knop), Hensel, Schmilorz, Finze, Schmidt, Kümmel

Tore: 1:0 Moritz Benjamin Müller (52.), 2:0 Lukas Radomski (64.), 3:0 Lukas Radomski (74.), 3:1 Philipp Finze (83.); Schiedsrichter: Bruno Gerloff (Thale); Assistenten: Thomas Schmidt, Danilo Köhler; Zuschauer: 130