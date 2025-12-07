Dem FC Einheit Wernigerode II gelang es am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3, den Blankenburger FV mit 4:1 (1:0) zu besiegen. 63 Zuschauer waren live dabei.

Wernigerode/MTU. Die 63 Besucher des Mannsberg-Stadions haben am Sonntag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Wernigeroder schlugen das Team aus Blankenburg mit 4:1 (1:0) souverän.

Es waren schon 25 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Steven Raeck für Wernigerode traf und dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Blankenburger revanchieren: In Minute 62 wurde das Gegentor durch Max Schröder erzielt.

Christoph Beddigs traf für Wernigerode in Minute 65 und Lucas Pillich in Minute 67. Spielstand 3:1 für den FC Einheit Wernigerode II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 07.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 13

Bereits eine Minute später konnte Lukas Radomski (Wernigerode) den Ball über die Linie bringen (68.). Mit 4:1 verließen die Wernigeroder den Platz als Sieger. In Spielminute 71 handelte sich der Blankenburger FV noch eine Gelbe Karte ein. Die Wernigeroder haben sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Wernigerode II – Blankenburger FV

FC Einheit Wernigerode II: Sparwasser – Radomski (78. Bogumil), R. Schmidt, Raeck, Blecker, Herbst, Niehoff (66. Reitmann), Clemens, Böhme (60. Beddigs), J. Schmidt, Pillich (87. Kläfker)

Blankenburger FV: Effler – Krause, Alhndi (83. Pluskat), Alhndi, Müller, Paul (87. Schinke), Kupke, Huch (80. Lepetit), König (64. Schnabel), Kuhbach, Schröder

Tore: 1:0 Steven Raeck (25.), 1:1 Max Schröder (62.), 2:1 Christoph Beddigs (65.), 3:1 Lucas Pillich (67.), 4:1 Lukas Radomski (68.); Zuschauer: 63