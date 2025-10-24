Dem FC Einheit Wernigerode II glückte es am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3, den 1. FSV Nienburg mit 3:1 (0:0) zu besiegen. 130 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Wernigerode/MTU. Die 130 Besucher auf dem Sportplatz Bielstein haben am Freitag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Wernigeroder schlugen das Team aus Nienburg mit 3:1 (0:0) souverän.

Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Bruno Gerloff (Thale) eine Gelbe Karte an die Gäste (47.). Nach einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die Mannschaften 0:0 in die Pause.

Die zweite Halbzeit war gerade erst angepfiffen, als Moritz Benjamin Müller für Wernigerode traf und sieben Minuten nach Anpfiff zur zweiten Halbzeit (52.) dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Während des Spiels musste der Schiedsrichter erneut intervenieren. Der FC Einheit Wernigerode II steckte jetzt einmal Gelb ein (56.). Das zweite Tor fiel kurz nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Lukas Radomski den Ball ins Netz (64.).

FC Einheit Wernigerode II baut Vorsprung auf 2:0 aus – 64. Minute

Der Siegeszug der Wernigeroder brach nicht ab. Minute 74: Wernigerode traf ein weiteres Mal. Wieder netzte Radomski ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.10.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 8

Auf den letzten Drücker, sieben Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Philipp Finze (Nienburg) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Nienburg erzielen (83.). Die Gegner vom FC Einheit Wernigerode II beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Wernigeroder sicherten sich somit Platz drei.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Wernigerode II – 1. FSV Nienburg

FC Einheit Wernigerode II: Denecke – Beddigs (85. Clemens), Kläfker (60. Kodatis), Blecker, J. Schmidt, Radomski (88. Bogumil), R. Schmidt, Müller, Vollmer (65. Foltis), Böhme, Peszt (80. Niehoff)

1. FSV Nienburg: Held – Brauer, Baer (60. Knop), Dauch (42. Dobrin), Kober, Schmilorz, Schmidt, Hensel, Kümmel, Ebeling, Finze

Tore: 1:0 Moritz Benjamin Müller (52.), 2:0 Lukas Radomski (64.), 3:0 Lukas Radomski (74.), 3:1 Philipp Finze (83.); Schiedsrichter: Bruno Gerloff (Thale); Assistenten: Thomas Schmidt, Danilo Köhler; Zuschauer: 130