Am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 durfte sich der SV Kelbra vor 40 Fußballfans über einen soliden 3:0 (0:0)-Sieg gegen den SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 freuen.

Kelbra/MTU. Am Samstag konnte das Publikum auf dem Sportplatz Kelbra ein erfolgreiches Heimspiel erleben. Die Kelbraer gewannen souverän mit 3:0 (0:0) gegen die Rivalen aus Weißenfels.

In der ersten Spielhälfte konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich verzeichnen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Jaroslav Shpikula (SV Kelbra) netzte in der 9. Minute der zweiten Halbzeit (54.) als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis ein weiteres Tor durch Illia Nosov (65.) erzielt wurde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Kelbra

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 8

65. Minute: SV Kelbra mit 2:0 Vorsprung

34 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Luca Connor Matschulat (Kelbra) den Ball über die Linie bringen (79.). Mit 3:0 verließen die Kelbraer den Platz als Sieger. In Spielminute 80 handelte sich der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Kelbra – SV Rot-Weiß Weißenfels 1951

SV Kelbra: Mykhailov – Khudyi, Shpikula, Nosov, Barthel, Eßrich (82. Bornkessel), Gurniak, Eis, Matschulat (90. Neumann), Rybak, Tagishi (71. Hegenbart)

SV Rot-Weiß Weißenfels 1951: Ungureanu – Schell (59. Ghebregergis), Rothhoff, Kopp, Drischmann, Ullmann, Dos Prazeres Pires, Kowol, Kräuter, Köhler, Kopp

Tore: 1:0 Jaroslav Shpikula (54.), 2:0 Illia Nosov (65.), 3:0 Luca Connor Matschulat (79.); Schiedsrichter: Norman Ebert (Sandersdorf); Assistenten: Philip Müller, Sander Hahnwald; Zuschauer: 40