Am 10. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd durfte sich der RSV Eintracht 1949 vor 113 Zuschauern über einen soliden 3:1 (2:1)-Erfolg gegen den FC Einheit Wernigerode freuen.

Kleinmachnow/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 113 Besuchern auf dem Sportplatz Dreilinden geboten. Die Brandenburger setzten sich souverän mit 3:1 (2:1) gegen die Gäste aus Wernigerode durch.

Schon kurz nach dem Anstoß schoss Till Plumpe das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (10.). Die Brandenburger konterten in der 27. Spielminute. Diesmal war Gino Dörnte der Torschütze.

Unentschieden. RSVs Lukas Dirk-Andre Sommer konnte seinem Team in Minute 42 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Kleinmachnow

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 10

15 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Endi Jupolli (RSV) den Ball über die Linie bringen (60.). Mit 3:1 gingen die Brandenburger als Sieger vom Platz. In Spielminute 66 handelte sich der RSV Eintracht 1949 noch eine Gelbe Karte ein. Die Brandenburger sicherten sich somit Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: RSV Eintracht 1949 – FC Einheit Wernigerode

RSV Eintracht 1949: Brenn – Sommer, Hellwig, Plumpe (72. Krüsemann), Jupolli (72. Seeger), Fron, Samson, Steinborn (81. Yatkiner), Mustapha (46. Güllmeister), Kruska, Wurster (90. Koschembahr)

FC Einheit Wernigerode: Lohse – Farwig, Dörnte (79. Radomski), Pandyal (70. Raeck), Engelhardt, St. Louis (79. Schmidt), Hess (14. Pillich), Schmidt, Wersig, Lisowski, Taiwo (46. Hunter)

Tore: 1:0 Till Plumpe (10.), 1:1 Gino Dörnte (27.), 2:1 Lukas Dirk-Andre Sommer (42.), 3:1 Endi Jupolli (60.); Schiedsrichter: Oliver Seib (Görlitz); Assistenten: Benjamin Arnold, Christopher Gentz; Zuschauer: 113