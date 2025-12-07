Der FC Einheit Wernigerode II errang am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 vor 63 Zuschauern einen klaren 4:1 (1:0)-Sieg gegen den Blankenburger FV.

Wernigerode/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Sonntag den 63 Besuchern des Mannsberg-Stadions geboten. Die Wernigeroder waren den Gästen aus Blankenburg mit 4:1 (1:0) souverän überlegen.

Es waren bereits 25 Minuten des Spiels vergangen, als Steven Raeck für Wernigerode traf und dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Die Wernigeroder konterten in der zweiten Halbzeit. Diesmal war Max Schröder der Torschütze (62.).

62. Minute FC Einheit Wernigerode II und Blankenburger FV im Gleichstand – 1:1

Christoph Beddigs traf für Wernigerode in Minute 65 und Lucas Pillich in Minute 67. Spielstand 3:1 für den FC Einheit Wernigerode II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 07.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 13

Nur eine Minute später konnte Lukas Radomski (Wernigerode) den Ball über die Linie bringen (68.). Mit 4:1 verließen die Wernigeroder den Platz als Sieger. In Spielminute 71 handelte sich der Blankenburger FV noch eine Gelbe Karte ein. Der FC Einheit Wernigerode II sicherte sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Wernigerode II – Blankenburger FV

FC Einheit Wernigerode II: Sparwasser – Pillich (87. Kläfker), Niehoff (66. Reitmann), Raeck, R. Schmidt, Blecker, Herbst, Clemens, Radomski (78. Bogumil), J. Schmidt, Böhme (60. Beddigs)

Blankenburger FV: Effler – Alhndi (83. Pluskat), Krause, Müller, Kuhbach, Paul (87. Schinke), Kupke, Huch (80. Lepetit), Alhndi, König (64. Schnabel), Schröder

Tore: 1:0 Steven Raeck (25.), 1:1 Max Schröder (62.), 2:1 Christoph Beddigs (65.), 3:1 Lucas Pillich (67.), 4:1 Lukas Radomski (68.); Zuschauer: 63