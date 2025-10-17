Eine herbe Schlappe erlitt die VfB Germania Halberstadt 2 an diesem Wochenende auf heimischem Platz gegen den SC Germ.1993 Kroppenstedt. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-Landesklasse 3 vor 85 Zuschauern mit 2:6 (1:2).

Manuel Hoffmann traf für den SC Germ.1993 Kroppenstedt in Spielminute 11 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Die Kroppenstedter konterten schon kurze Zeit später. Diesmal war Niko Menge der Torschütze (14.).

Die Mannschaften standen Kopf an Kopf. Die Kroppenstedter konnten sich aber revanchieren und erneut die Führung übernehmen. Manuel Hoffmann verschaffte seinem Team drei weitere Tore (37., 61., 67.). Die Halberstädter nahmen aber nochmal Anlauf. Fabian Zeidler schoss und traf in Spielminute 70. Eine wirkliche Bedrohung stellte das für die Kroppenstedter aber nicht dar. Sie reagierten und behielten weiterhin die Oberhand. Christian Conrad schoss und traf in Minute 80. Spielstand 5:2 für den SC Germ.1993 Kroppenstedt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.10.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 7

In der Nachspielzeit nutzte der SC Germ.1993 Kroppenstedt noch einmal die Gelegenheit. In der vierten Minute konnte Hoffmann (Kroppenstedt) den Ball erneut über die Linie bringen (90.+4). Mit 6:2 gingen die Kroppenstedter als Sieger vom Platz. In Spielminute 94 handelte sich der SC Germ.1993 Kroppenstedt noch eine Gelb-Rote Karte ein.

Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt 2 – SC Germ.1993 Kroppenstedt

VfB Germania Halberstadt 2: König – Theile, Lippoldt, Wenig, Simon (67. Allner), Dannhauer, Conrad, Genschmar, Zeidler, Eckert, Menge (67. Tunsch)

SC Germ.1993 Kroppenstedt: Schellhas – Sommermeyer, Burger (61. Stein), Helbig, Tobisch (90. Mohr), Böttger, Gruhle (90. Franke), Seibert, Hoffmann, Conrad, Liehr (83. Scheunert)

Tore: 0:1 Manuel Hoffmann (11.), 1:1 Niko Menge (14.), 1:2 Manuel Hoffmann (37.), 1:3 Daniel Tobisch (61.), 1:4 Daniel Tobisch (67.), 2:4 Fabian Zeidler (70.), 2:5 Christian Conrad (80.), 2:6 Manuel Hoffmann (90.+4); Schiedsrichter: Stefan Schmuck (Bernburg); Assistenten: Tobias Block, Marcel Sindermann; Zuschauer: 85