Dem SV Blau-Weiß Dölau glückte es am 8. Spieltag der Fußball-Verbandsliga, die SG Rot-Weiß Thalheim mit 2:0 (1:0) zu besiegen. 149 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Halle/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Freitag den 149 Besuchern auf dem Sportplatz Dölau / geboten. Die Hallenser setzten sich souverän mit 2:0 (1:0) gegen die Gäste aus Thalheim durch.

Die Erlösung am Ende der ersten Halbzeit kam für die Mannschaft von René Rath, als Theodor Luiz Rappsilber für Dölau traf und nach einer bis dahin ersten Halbzeit ohne Tore in Minute 41 dann dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.10.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 8

Minute 64: SV Blau-Weiß Dölau führt mit zwei Toren

19 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Justin Kreideweiß (Dölau) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen (64.). Mit 2:0 verließen die Hallenser den Platz als Sieger. In Spielminute 82 handelte sich die SG Rot-Weiß Thalheim noch eine Gelbe Karte ein. Der SV Blau-Weiß Dölau sicherte sich somit Platz acht.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau – SG Rot-Weiß Thalheim

SV Blau-Weiß Dölau: Degenhardt – Kreideweiß (85. Kamm Al Azzawe), A. O. Haensch (73. Burghardt), H. Hensen, Köhler (69. Grüneberg), Gros, Redmann, Groß, Giese (61. Scheffler), Rappsilber (78. Geyer), A. Hensen

SG Rot-Weiß Thalheim: Blanke – May, Ndour, Prielipp (85. Zahrt), Mrozik (46. Bakkush), Wróblewski (78. Yaghobi), Schmökel, Seniura, Schinkel, Kuras, Zawada (61. Sonco)

Tore: 1:0 Theodor Luiz Rappsilber (41.), 2:0 Justin Kreideweiß (64.); Schiedsrichter: Martin Wadewitz (Leipzig); Assistenten: Patrick Schalkowski, Kevin Klotz; Zuschauer: 149