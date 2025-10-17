Der SV Seegrehna errang am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 vor 100 Fußballfans einen klaren 3:1 (2:1)-Sieg gegen den SV Friedersdorf.

Wittenberg/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Freitag den 100 Besuchern Sportstätte Gebrüder Grabsch geboten. Die Wittenberger waren den Gästen aus Friedersdorf mit 3:1 (2:1) souverän überlegen.

Christoph Thauer (SV Seegrehna) netzte elf Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Martin Jäckel den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 2:0.

Minute 27: SV Seegrehna mit 2:0 Vorsprung

Es sah nicht gut aus für Friedersdorf. Aber dann musste der SV Seegrehna auch mal einstecken. Torwart Jamiro Scherbaum konnte den Ball von Hannes Janssen nicht abwehren – 2:1. Der Erfolg hielt jedoch nicht lange an.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.10.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 8

Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter eingreifen. Der SV Friedersdorf musste einmal Gelb hinnehmen. Der SV Seegrehna hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Marcus Furchner.

Das letzte Tor der Partie fiel 13 Minuten nach der Pause, als Hendrik Kruse den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 3:1 festigte (58.). Damit war der Erfolg der Wittenberger gesichert. Die Gegner vom SV Friedersdorf beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Der SV Seegrehna sicherte sich somit Platz 13.

Aufstellung und Statistik: SV Seegrehna – SV Friedersdorf

SV Seegrehna: Scherbaum – Stark, Griedel, Weise (87. Raiskup), Trenkel (59. Hesse), Kruse, Ruprecht, Geißler, Gäbelt, Thauer, Jäckel

SV Friedersdorf: Fleischer – Mieth, Jefkay, Walter, Rohde (55. Hartmann), Siverchuk, Fischer (58. Kauna), Janssen, Stolzenhain (58. Plomitzer), Seiring, Kökel (86. Krasnokutskyi)

Tore: 1:0 Christoph Thauer (11.), 2:0 Martin Jäckel (27.), 2:1 Hannes Janssen (45.), 3:1 Hendrik Kruse (58.); Schiedsrichter: Lennox Jäger (Halle); Assistenten: Clemens Bartlau, Lutz Marschhausen; Zuschauer: 100