Der SV Eintracht Osterwieck errang am 7. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 einen 2:1 (1:0)-Heimsieg gegen den SV Langenstein.

Osterwieck/MTU. Am Samstag haben sich der SV Eintracht Osterwieck und der SV Langenstein ein spannendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 2:1 (1:0).

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legte die Mannschafft von Sven Hahmann vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Lukas Klein das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (40.). Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der SV Langenstein kassierte einmal Gelb (51.). Das Gegentor folgte kurz nach dem ersten: Diesmal setzte Christoph Pinta den Ball ins Netz (52.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Osterwieck

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 7

14 Minuten nach der Pause konnte Kevin Hildach (Osterwieck) den Ball über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Osterwiecker Elf erzielen (59.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der SV Eintracht Osterwieck wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SV Langenstein beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Osterwiecker sicherten sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Osterwieck – SV Langenstein

SV Eintracht Osterwieck: Proft – Schmidt (70. Kessler), Meyer, Sobert, Diefert (70. G. Badstübner), Krumpach, Hildach, Gens, Klein (78. K. Badstübner), Stingl, Steinke (70. Dzial)

SV Langenstein: Eitz – Ferdenus, Bellan, Rappe (85. Eska), Priese, Hanke, Hoeft, Götting, Schulze, Pinta (71. Holtzheuer), Neutzner

Tore: 1:0 Lukas Klein (40.), 1:1 Christoph Pinta (52.), 2:1 Kevin Hildach (59.); Schiedsrichter: Thomas Wissel (Magdeburg); Assistenten: Florian Pascal Neumann, Yassine Chtiba; Zuschauer: 226