Am 7. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 gelang dem Sportring Mücheln ein 1:0 (0:0)-Heimsieg über den VfB Oberröblingen.

Mücheln (Geiseltal)/MTU. Auf dem Sportplatz Mücheln haben 102 Fußballfans am Samstag das Match zwischen dem Sportring Mücheln und dem VfB Oberröblingen verfolgt. Das Spiel endete in einem torarmen 1:0 (0:0).

Das Spiel verlief in der ersten Halbzeit ohne Treffer und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Die Minuten schritten voran und es wollte einfach nicht gelingen. Auch nach dem Seitenwechsel schienen alle Bemühungen erfolglos. Doch dann, kurz vorm Ende, die Rettung für Mücheln. Neun Minuten vor Schluss brachte Lennert Damian Büttner den Gastgeber in Führung (81.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Mücheln (Geiseltal)

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 7

Der Sportring Mücheln hat sich somit Platz acht gesichert.

Aufstellung und Statistik: Sportring Mücheln – VfB Oberröblingen

Sportring Mücheln: Mund – Richter (60. Büttner), Maak, Grosser, Bagehorn (87. Meyer), Marggraf, Kunze (76. Bischoff), Schubert (82. Sell), Kuhnert, Scharf, Berghammer (67. Hiersig)

VfB Oberröblingen: Beek – Michael, Cepa (84. Wenske), Wanski, Strese, Kummer, Meißner, Franke, Engelhorn, Altenburg (67. Ernst), Leich

Tore: 1:0 Lennert Damian Büttner (81.); Schiedsrichter: Silvio Schaller (Naumburg); Assistenten: Tim Ruhland, Sebastian Kriese; Zuschauer: 102