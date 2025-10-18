Am 9. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd erzielte der Heimverein 1. SC 1911 Heiligenstadt gegen den Bischofswerdaer FV 1 ein 0:0 (0:0)-Unentschieden.

Heilbad Heiligenstadt/MTU. Am Samstag endete die Partie zwischen 1. SC 1911 Heiligenstadt und Bischofswerdaer FV 1 mit einem torlosen 0:0 (0:0). 584 Fußballfans waren im Gesundbrunnenstadion live dabei. Schiedsrichter Albert Lehmann (Dessau-Roßlau) hatte alle Hände voll zu tun. Insgesamt neun Karten inklusive eines Platzverweises verteilte der Unparteiische in dieser hitzigen Partie.

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Heilbad Heiligenstadt

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 9

1. SC 1911 Heiligenstadt: Stankovic – Wolanski (67. Wilhelm), Schnellhardt, Möhlhenrich, Lerch (46. Köhler), Vogt (90. Rohner), Pietsch (75. Jeschke), Gorges, Abdoul Aziz, Bako (67. Fiedler), Göbel

Bischofswerdaer FV 1: Kiefer – Dolla (77. Bürger), Hecker (80. Scholze), Baudisch (90. Rettig), Born, Krautschick, Scharfe, Hofmann, Fromm, Reh, Weiß

; Schiedsrichter: Albert Lehmann (Dessau-Roßlau); Assistenten: Julius Weiser, Max Grünwoldt; Zuschauer: 584