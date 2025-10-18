Für den SV Braunsbedra endete der 7. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 auf dem heimischen Platz ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den FC RSK Freyburg mit 0:1 (0:0).

Braunsbedra/MTU. 0:1 (0:0) lautet das Endergebnis des Matches zwischen dem SV Braunsbedra und FC RSK Freyburg. 95 Zuschauer verfolgten das Spiel im Stadion des Friedens.

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Maik Ziener (Wimmelburg) eine Gelbe Karte an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Braunsbedraner (8., 23.). Diese Partie blieb in der ersten Halbzeit torlos und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Seitenwechsel brachte Steven Krumbholz die Gäste in Führung (52.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Braunsbedra

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 7

Die Braunsbedraner sind auf Platz vier gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Braunsbedra – FC RSK Freyburg

SV Braunsbedra: Henze (75. Ochse) – Toth, Dahaba, Hägele, Polishchuk, Hassel (46. Fomba), Popov, Glaubitz, Abdelouahed (65. Nicolae), Richter, Böhme (46. Schulze)

FC RSK Freyburg: Derbek – Schulz, Töpe (75. Alalo), Sambu, Krumbholz (53. Keller), Pereira Nunes (85. Rosenberg), Großmann, Weise, Mänicke, Schirner, Kirchhoff

Tore: 0:1 Steven Krumbholz (52.); Schiedsrichter: Maik Ziener (Wimmelburg); Assistenten: Kay Schröter, Lenny Kullmann; Zuschauer: 95