Kantersieg für den SV Langenstein: Am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 konnten die Gastgeber einen deutlich überlegenen Erfolg gegen den Quedlinburger SV feiern. Vor 64 Zuschauern gewann das Team 6:0 (1:0).

Langenstein/MTU. Gleich sechsmal hat der SV Langenstein am Sonntag gegen die Rivalen aus Quedlinburger eingenetzt. 6:0 (1:0) für die Langensteiner.

Es waren schon 25 Minuten des Spiels vergangen, als Janne Andreas Neutzner für Langenstein traf und dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Langensteiner legten in der zweiten Spielhälfte nach. Diesmal war Daniel Holtzheuer der Torschütze (52.).

Minute 52: SV Langenstein liegt mit 2:0 vorne

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Vier Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Maximilian Krumnow traf in Minute 73, Richard Götting in Minute 80 und Neutzner in Minute 81. Spielstand 5:0 für den SV Langenstein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Langenstein

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 8

Nur kurz darauf gelang es Götting, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 6:0 zu erweitern (84.).

Aufstellung und Statistik: SV Langenstein – Quedlinburger SV

SV Langenstein: Eitz – Krumnow, Rappe (62. Hoeft), Schulze, Neutzner, Hanke (75. Liebing), Ferdenus, Priese, Pinta (80. Schulmeyer), Bellan (46. Gifhorn), Holtzheuer (62. Götting)

Quedlinburger SV: Demchenko – Filippov, Hamann (79. Rink), Pflug (67. Möller), Brunner (90. Meves), Deiters, Apel, Spannaus, Beti, Lindow (32. Gabriel), Stertz (75. Bode)

Tore: 1:0 Janne Andreas Neutzner (25.), 2:0 Daniel Holtzheuer (52.), 3:0 Maximilian Krumnow (73.), 4:0 Richard Götting (80.), 5:0 Janne Andreas Neutzner (81.), 6:0 Richard Götting (84.); Schiedsrichter: Henry Schmidt (Egeln); Assistenten: Axel Koch, Finn Kreisel; Zuschauer: 64