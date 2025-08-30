Kantersieg für den SV Langenstein: Am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 konnten die Gastgeber einen souveränen Erfolg gegen die ZLG Atzendorf/Förderstedt feiern. Vor 72 Zuschauern gewann das Team 9:1 (4:1).

Langenstein/MTU. 9:1 (4:1) in Langenstein: Ganze neun Bälle hat das Team von Matthias Pokorny, der SV Langenstein, am Samstag im Tor der Gäste aus Atzendorf/Förderstedt untergebracht.

Das erste Tor fiel kurz nach Anpfiff, als Richard Götting für Langenstein traf und nach nur sieben Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Es dauerte nur wenige Minuten, bis das zweite Tor via Strafstoß erzielt wurde durch Christoph Pinta (12.).

2:0 Vorsprung für SV Langenstein – Minute 12

Und die Trefferserie war noch nicht vorbei: Niklas Heyer musste gleich mehrere Male hinter sich greifen. Maximilian Krumnow konnte in Minute 19 einnetzen und Tolle legte in Minute 27 nach. Es lief nicht gut für die ZLG Atzendorf/Förderstedt. In Minute 43 schaffte es Spieler Nummer 16 noch, die Ehre der Staßfurter zu retten, gewinnen konnte das Team das Match nicht mehr. Vier mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Eine deutliche Pleite für die Staßfurter. Spielstand 8:1 für den SV Langenstein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Langenstein

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 2

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg, als Holtzheuer den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 9:1 festigte (90.). Damit war der Erfolg der Langensteiner entschieden. Der SV Langenstein sicherte sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SV Langenstein – ZLG Atzendorf/Förderstedt

SV Langenstein: Eitz – Krumnow, Pinta (60. Hoeft), Neutzner (73. Herrmann), Götting, Priese, Rappe, Gifhorn (60. Schulmeyer), Hanke (73. Eichstaedt), Bellan (60. Schulze), Holtzheuer

ZLG Atzendorf/Förderstedt: Heyer – Wolter, Tolle, Ulze (70. Früchtel), Maier (46. Zaunbrecher), Wullstein, Bock, Smetana, Rock, Jesse, Pfau

Tore: 1:0 Richard Götting (7.), 2:0 Christoph Pinta (12.), 3:0 Maximilian Krumnow (19.), 4:0 Richard Götting (27.), 4:1 Sebastian Tolle (43.), 5:1 Daniel Holtzheuer (55.), 6:1 Richard Götting (76.), 7:1 Tim Herrmann (80.), 8:1 Richard Götting (83.), 9:1 Daniel Holtzheuer (90.); Schiedsrichter: Thomas Wissel (Magdeburg); Assistenten: Robert Jordan, Florian Pascal Neumann; Zuschauer: 72