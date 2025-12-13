Der SV Langenstein hatte am Samstag keinen Erfolg und verlor die Fußball-Landesklasse 3-Partie gegen den FC Einheit Wernigerode II mit 2:4 (1:0).

Christoph Pinta (SV Langenstein) netzte nach 35 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber mit einem Strafstoß in Führung. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der FC Einheit Wernigerode II steckte einmal Gelb ein (45.). Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Wernigeroder revanchieren: In Minute 56 wurde das Gegentor durch Franz Vollmer erzielt.

Minute 56 SV Langenstein auf Augenhöhe mit FC Einheit Wernigerode II – 1:1

Es folgte eine trefferreiche zweite Halbzeit. Treffer Nummer drei schoss Malik Ibrahim/Wernigerode (59 und 85.), gefolgt von Sebastian Bellan (SV Langenstein) in Minute 88. Spielstand 3:2 für den FC Einheit Wernigerode II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 11

Ein letztes Tor folgte kurz danach, als Kai Kläfker den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 2:4 ausbaute (90.+1). Damit war der Triumph der Wernigeroder gesichert. In Spielminute 94 handelte sich der FC Einheit Wernigerode II noch eine Gelb-Rote Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Langenstein – FC Einheit Wernigerode II

SV Langenstein: Eitz – Pinta, Ferdenus, Priese (81. Herrmann), Rappe, Schulze (64. S. Bellan), Götting, Hanke, Eska (83. Holtzheuer), Hoeft (64. Eichstaedt), Schulmeyer (64. M. Bellan)

FC Einheit Wernigerode II: Denecke – Beddigs, Danielack, Foltis, Vollmer (85. Kläfker), Leventyüz, Böhme, Bogumil, Reitmann, Ibrahim (90. Ulrich), Kläfker

Tore: 1:0 Christoph Pinta (35.), 1:1 Franz Vollmer (56.), 1:2 Malik Ibrahim (59.), 1:3 Malik Ibrahim (85.), 2:3 Sebastian Bellan (88.), 2:4 Kai Kläfker (90.+1); Zuschauer: 71