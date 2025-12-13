Der SV Langenstein hatte am Samstag kein Glück und verlor die Fußball-Landesklasse 3-Partie gegen den FC Einheit Wernigerode II mit 2:4 (1:0).

Halberstadt/MTU. Der SV Langenstein und der FC Einheit Wernigerode II haben sich am Samstag in einem fesselnden Duell gemessen und trennten sich 2:4 (1:0).

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 35 Minuten schoss Christoph Pinta mit einem Strafstoß das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der FC Einheit Wernigerode II musste einmal Gelb hinnehmen (45.). Die Langensteiner konterten in der zweiten Spielhälfte. Diesmal war Franz Vollmer der Torschütze (56.).

Es folgte eine trefferreiche zweite Halbzeit. Tor Nummer drei schoss Malik Ibrahim/Wernigerode (59 und 85.), gefolgt von Sebastian Bellan (SV Langenstein) in Minute 88. Spielstand 3:2 für den FC Einheit Wernigerode II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 11

Der letzte Treffer folgte kurz danach, als Kai Kläfker den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 2:4 erweiterte (90.+1). Damit war der Erfolg der Wernigeroder gesichert. In Spielminute 94 handelte sich der FC Einheit Wernigerode II noch eine Gelb-Rote Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Langenstein – FC Einheit Wernigerode II

SV Langenstein: Eitz – Schulze (64. S. Bellan), Priese (81. Herrmann), Götting, Hoeft (64. Eichstaedt), Eska (83. Holtzheuer), Pinta, Hanke, Ferdenus, Rappe, Schulmeyer (64. M. Bellan)

FC Einheit Wernigerode II: Denecke – Ibrahim (90. Ulrich), Bogumil, Reitmann, Vollmer (85. Kläfker), Foltis, Beddigs, Leventyüz, Danielack, Kläfker, Böhme

Tore: 1:0 Christoph Pinta (35.), 1:1 Franz Vollmer (56.), 1:2 Malik Ibrahim (59.), 1:3 Malik Ibrahim (85.), 2:3 Sebastian Bellan (88.), 2:4 Kai Kläfker (90.+1); Zuschauer: 71