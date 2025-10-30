Der VfB 1906 Sangerhausen erzielte am 10. Spieltag der Fußball-Verbandsliga vor 107 Fußballfans einen klaren 3:0 (2:0)-Sieg gegen den SV Blau-Weiß Dölau.

Sangerhausen/MTU. Die 107 Besucher des Friesenstadions haben am Donnerstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Sangerhäuser schlugen die Gäste aus Dölau mit 3:0 (2:0) souverän.

Es waren bereits 34 Minuten des Spiels vergangen, als Niklas Kern für Sangerhausen traf und dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Es dauerte nur wenige Minuten, bis das zweite Tor durch Gabriel Edgar Schneider (36.) erzielt wurde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.10.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 10

36. Minute: VfB 1906 Sangerhausen baut Führung auf 2:0 aus

Zwölf Minuten nach der Halbzeitpause konnte Bruno Weick (Sangerhausen) den Ball über die Linie bringen (57.). Mit 3:0 gingen die Sangerhäuser als Sieger vom Platz. Die Sangerhäuser haben sich somit Platz neun gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen – SV Blau-Weiß Dölau

VfB 1906 Sangerhausen: Gröger – Weick, Schulz (26. Stöhr), Scholz (73. Husung), Schneider, Olbricht, Worch, Sonnenberg (75. Reiber), Hildebrandt, Kern, Schäffner

SV Blau-Weiß Dölau: Haensch – Prinzler, Kamm Al Azzawe (63. Scheffler), Redmann (68. Hermann), Groß, Kreideweiß, Lippoldt, Burghardt, Giese, Hensen (63. Haensch), Gros

Tore: 1:0 Niklas Kern (34.), 2:0 Gabriel Edgar Schneider (36.), 3:0 Bruno Weick (57.); Schiedsrichter: Tobias Menzel (Magdeburg); Assistenten: Benedict Ohrdorf, Marcel Meier; Zuschauer: 107