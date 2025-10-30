Ergebnis 10. Spieltag VfB 1906 Sangerhausen gewinnt im Heimspiel mit 3:0 gegen SV Blau-Weiß Dölau
Der VfB 1906 Sangerhausen erzielte am 10. Spieltag der Fußball-Verbandsliga vor 107 Fußballfans einen klaren 3:0 (2:0)-Sieg gegen den SV Blau-Weiß Dölau.
Sangerhausen/MTU. Die 107 Besucher des Friesenstadions haben am Donnerstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Sangerhäuser schlugen die Gäste aus Dölau mit 3:0 (2:0) souverän.
Es waren bereits 34 Minuten des Spiels vergangen, als Niklas Kern für Sangerhausen traf und dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Es dauerte nur wenige Minuten, bis das zweite Tor durch Gabriel Edgar Schneider (36.) erzielt wurde.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 30.10.2025, 19.00 Uhr
- Austragungsort: Sangerhausen
- Wettbewerb: Verbandsliga
- Spieltag: 10
36. Minute: VfB 1906 Sangerhausen baut Führung auf 2:0 aus
Zwölf Minuten nach der Halbzeitpause konnte Bruno Weick (Sangerhausen) den Ball über die Linie bringen (57.). Mit 3:0 gingen die Sangerhäuser als Sieger vom Platz. Die Sangerhäuser haben sich somit Platz neun gesichert.
Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen – SV Blau-Weiß Dölau
VfB 1906 Sangerhausen: Gröger – Weick, Schulz (26. Stöhr), Scholz (73. Husung), Schneider, Olbricht, Worch, Sonnenberg (75. Reiber), Hildebrandt, Kern, Schäffner
SV Blau-Weiß Dölau: Haensch – Prinzler, Kamm Al Azzawe (63. Scheffler), Redmann (68. Hermann), Groß, Kreideweiß, Lippoldt, Burghardt, Giese, Hensen (63. Haensch), Gros
Tore: 1:0 Niklas Kern (34.), 2:0 Gabriel Edgar Schneider (36.), 3:0 Bruno Weick (57.); Schiedsrichter: Tobias Menzel (Magdeburg); Assistenten: Benedict Ohrdorf, Marcel Meier; Zuschauer: 107