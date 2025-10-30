Fußball-Verbandsliga: In der Partie am Donnerstag war der SC Bernburg gegenüber dem SV Dessau 05 machtlos und wurde 1:3 (1:2) besiegt.

Bernburg/MTU. Trotz eines starken Starts ins Spiel haben die Bernburger Gastgeber am Donnerstag ihren Vorsprung in der Partie gegen den SV Dessau 05 verloren. Die Mannschaften trennten sich 1:3 (1:2).

Cedrik Staat (SC Bernburg) netzte nur drei Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Niklas Mieth den Ball ins Netz (7.).

SC Bernburg Kopf an Kopf mit SV Dessau 05 – 1:1 in Minute 7

Unentschieden. Dessaus Elia Miro Friebe konnte seinem Team in Minute 29 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.10.2025, 20.00 Uhr

Austragungsort: Bernburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 10

Kurz nach der Pause musste der Schiedsrichter intervenieren. Der SV Dessau 05 steckte zweimal Gelb ein. Der SC Bernburg hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Torsten Lange.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch sechs Minuten bis zum Abpfiff, als Friebe den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 1:3 festigte (84.). Damit war der Sieg der Dessauer entschieden.

Aufstellung und Statistik: SC Bernburg – SV Dessau 05

SC Bernburg: Schneider – L. Lange, F. Lange, Becker (44. Hilmer), Raeck, Schmidt (70. Heute), Krüger, Streithoff, Staat, Krishteyn (46. Bichtemann), Schauer

SV Dessau 05: Becker – Friebe (90. Savrii), Barabasch, Erdmann (62. Baumgart), Sparfeld, Girke (81. Thomas), Biriuk (73. Von Zansen), Werthmann, Pälchen (87. Schmitkamp), Pratsch, Mieth

Tore: 1:0 Cedrik Staat (3.), 1:1 Niklas Mieth (7.), 1:2 Elia Miro Friebe (29.), 1:3 Elia Miro Friebe (84.); Schiedsrichter: Justin Ermisch (Halle); Assistenten: Fabian Stegner, Lennox Jäger; Zuschauer: 128