Ein 1:1 (1:1)-Remis war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von Dessauer SV 97 I und SV Allemannia 08 Jessen am 15. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4.

Dessau-Roßlau/MTU. Mit einem Gleichstand sind der Dessauer SV 97 I und der SV Allemannia 08 Jessen am Samstag vom Platz gegangen. 65 Zuschauer sahen das Spiel auf dem Sportplatz Kienfichten Pl.2.

Das Spiel war bereits gut im Gange, als Julian Bittner für Dessau traf und in Spielminute 18 dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 15

22. Minute Dessauer SV 97 I gleichauf mit SV Allemannia 08 Jessen – 1:1

Nach wenigen Momenten gelang es Michel Nick Wedmann, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Jessener zu erreichen (22.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der Dessauer SV 97 I wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SV Allemannia 08 Jessen beendeten die Partie mit drei Gelben Karten.

Aufstellung und Statistik: Dessauer SV 97 I – SV Allemannia 08 Jessen

Dessauer SV 97 I: Deistler – Malende, Zabel, Rupprecht, Eckersberg, Merkel, Markert, Schlichting, Walzer, Bittner (69. Abaszada), Apel

SV Allemannia 08 Jessen: Lenker – Michlick (69. Sachse), Olexy, Weidmann, Winter, Quinque, Alalawi, Michalke (79. Dietel), Heinze (89. Böhme), Wedmann (87. Peinl), Michlick

Tore: 1:0 Julian Bittner (18.), 1:1 Michel Nick Wedmann (22.); Schiedsrichter: Robin Zenthöfer (Halle); Assistenten: Steve Kossin, Luis Meyer; Zuschauer: 65