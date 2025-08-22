Fußball-Landesklasse 4: Der Heimbonus half der SG 1919 Trebitz am Freitag nicht, als sie sich vor 218 Fans mit 1:3 (1:0) gegen den SV Eintracht Elster verabschieden musste.

1:3 – SG 1919 Trebitz verliert auf dem heimischen Platz deutlich gegen SV Eintracht Elster

Bad Schmiedeberg/MTU. Nach einem vielversprechenden Auftakt mussten die Hausherren aus Trebitz eine Niederlage gegen den SV Eintracht Elster hinnehmen. 1:3 (1:0) gingen die Mannschaften vom Platz.

Der erste Treffer fiel kurz nach dem Anstoß, als Kai Michael Meene für Trebitz traf und nach nur acht Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Die Schmiedeberger konterten in der zweiten Spielhälfte. Diesmal war Philipp Schneider der Torschütze (62.).

SG 1919 Trebitz Kopf an Kopf mit SV Eintracht Elster – 1:1 in Minute 62

Unentschieden. Elsters Yannick Schüler konnte seinem Team in Minute 80 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Bad Schmiedeberg

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 1

Nach wenigen Momenten gelang es Schüler, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 1:3 zu festigen (85.). Die Schmiedeberger sind auf Platz 15 gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SG 1919 Trebitz – SV Eintracht Elster

SG 1919 Trebitz: Wroblewski – Kirschke, Oberländer, Födisch (62. Gröber), Höppner (62. Krott), Kühne, Schneider (82. Schütz), Poenicke, Bilke, Meene, Preuß

SV Eintracht Elster: Walter – Dietze, Engelhardt, Schutzsch (89. Donath), Zoberbier (80. Michael), Lavrov, Göbel, Witzel, Schüler (90. Jahn), Kase, Schneider

Tore: 1:0 Kai Michael Meene (8.), 1:1 Philipp Schneider (62.), 1:2 Yannick Schüler (80.), 1:3 Yannick Schüler (85.); Schiedsrichter: Tino Hanke (Wittenberg); Assistenten: Thomas Witter, Justin Geese; Zuschauer: 218