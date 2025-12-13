Am 15. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 durfte sich der 1. FC Bitterfeld-Wolfen II vor 65 Fußballfans über einen soliden 3:0 (0:0)-Erfolg gegen den SV Blau-Rot Coswig freuen.

Bitterfeld-Wolfen/MTU. Die 65 Besucher des Fritz-Heinrich-Stadions Pl.2 haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Bitterfeld-Wolfener besiegten die Gäste aus Coswig mit 3:0 (0:0) souverän.

Das Spiel blieb in der ersten Hälfte des Spiels ohne Treffer und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Dann, zwölf Spielminuten nach dem Start der zweiten Halbzeit, schoss Vitalii Sumka das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (57.). Die Bitterfeld-Wolfener waren aber noch nicht fertig: In Minute 78 wurde das zweite Tor durch Niklas Achilles erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 15

1. FC Bitterfeld-Wolfen II führt in Minute 78 mit 2:0

Unmittelbar darauf gelang es Viacheslav Potapenko, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 3:0 zu festigen (83.). In Spielminute 87 handelte sich der 1. FC Bitterfeld-Wolfen II noch eine Gelb-Rote Karte ein.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Bitterfeld-Wolfen II – SV Blau-Rot Coswig

1. FC Bitterfeld-Wolfen II: Dörfler – Potapenko, Mißner, König (77. Achilles), Pabstmann (84. Mewes), Erler (84. Ristok), Zagiev (55. Nelles), Riediger, Tran Nguyen Gia, Sumka, Schneidewind

SV Blau-Rot Coswig: Seefeld – Schmidt, Ristok, Gliese (66. Schölzel), Warnecke, Guroll, Bergt, Seifert, Körner (66. Weber), Kuschert, Scheller (83. Seifert)

Tore: 1:0 Vitalii Sumka (57.), 2:0 Niklas Achilles (78.), 3:0 Viacheslav Potapenko (83.); Schiedsrichter: Simon Odenthal (Naumburg); Assistenten: Falk Iser, Olaf Karius; Zuschauer: 65