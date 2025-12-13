Dem 1. FC Bitterfeld-Wolfen II gelang es am 15. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4, den SV Blau-Rot Coswig mit 3:0 (0:0) zu besiegen. 65 Zuschauer waren live dabei.

Bitterfeld-Wolfen/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 65 Besuchern des Fritz-Heinrich-Stadions Pl.2 geboten. Die Bitterfeld-Wolfener waren den Gästen aus Coswig mit 3:0 (0:0) souverän überlegen.

Das Spiel blieb in der ersten Hälfte des Spiels ohne Treffer und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Dann, zwölf Spielminuten nach dem Beginn der zweiten Halbzeit, schoss Vitalii Sumka das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (57.). Die Bitterfeld-Wolfener legten in sehr kurzer Zeit nach. Diesmal war Niklas Achilles der Torschütze (78.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 15

1. FC Bitterfeld-Wolfen II in Minute 78 2:0 in Führung

Nur fünf Spielminuten später konnte Viacheslav Potapenko (Bitterfeld-Wolfen) den Ball über die Linie bringen (83.). Mit 3:0 gingen die Bitterfeld-Wolfener als Sieger vom Platz. In Spielminute 87 handelte sich der 1. FC Bitterfeld-Wolfen II noch eine Gelb-Rote Karte ein.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Bitterfeld-Wolfen II – SV Blau-Rot Coswig

1. FC Bitterfeld-Wolfen II: Dörfler – Schneidewind, Zagiev (55. Nelles), Tran Nguyen Gia, Riediger, Sumka, Erler (84. Ristok), König (77. Achilles), Pabstmann (84. Mewes), Mißner, Potapenko

SV Blau-Rot Coswig: Seefeld – Kuschert, Warnecke, Gliese (66. Schölzel), Bergt, Guroll, Scheller (83. Seifert), Schmidt, Seifert, Ristok, Körner (66. Weber)

Tore: 1:0 Vitalii Sumka (57.), 2:0 Niklas Achilles (78.), 3:0 Viacheslav Potapenko (83.); Schiedsrichter: Simon Odenthal (Naumburg); Assistenten: Falk Iser, Olaf Karius; Zuschauer: 65