Der SV Allemannia 08 Jessen unter Leitung von Trainer Julius Sahr feierte einen deutlichen Erfolg über die SG 1919 Trebitz mit einem 4:0 (1:0) in der Fußball-Landesklasse 4-Partie.

Jessen/MTU. Die 81 Besucher der Jahnsportanlage Jessen Pl. 1 haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Jessener besiegten die Gäste aus Trebitz mit 4:0 (1:0) deutlich.

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legte die Mannschafft von Julius Sahr vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Kevin Heinze das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (36.). Die Jessener legten in der zweiten Halbzeit nach. Diesmal war Michel Nick Wedmann der Torschütze (64.).

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 70: Jessen traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Wedmann ein.

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Jessen

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 9

33 Minuten nach der Pause konnte Mustafa Alalawi (Jessen) den Ball über die Linie bringen (78.). Mit 4:0 gingen die Jessener als Sieger vom Platz. Die Jessener sind dennoch auf Platz drei gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Allemannia 08 Jessen – SG 1919 Trebitz

SV Allemannia 08 Jessen: Lenker – Quinque, Böhme (61. Krause), Olexy (80. Michalke), Heinze (80. Schüler), Alalawi, J. Michlick, M. Michlick (80. Sachse), Wedmann, Weidmann, Heinrich

SG 1919 Trebitz: Wroblewski – Preuß, Krott (73. Howe), Kirschke, Bilke, Poenicke, Kühne, Gröber, Födisch, Oberländer, Schütz

Tore: 1:0 Kevin Heinze (36.), 2:0 Michel Nick Wedmann (64.), 3:0 Michel Nick Wedmann (70.), 4:0 Mustafa Alalawi (78.); Schiedsrichter: Tobias Burg (Dessau-Roßlau); Assistenten: Kevin Lucas, Dario Pötzschke; Zuschauer: 81