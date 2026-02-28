Die SG 1919 Trebitz unter Leitung von Coach Enrico Heede feierte ein deutliches Ergebnis über den FC Victoria Wittenberg mit einem 6:1 (3:1) in der Fußball-Landesklasse 4-Partie.

Bad Schmiedeberg/MTU. Gleich sechsmal hat die SG 1919 Trebitz am Samstag gegen die Gäste aus Wittenberg eingenetzt. 6:1 (3:1) für die Schmiedeberger.

Kai Michael Meene (SG 1919 Trebitz) netzte 13 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Schmiedeberger legten wenige Minuten später mit einem zweiten Treffer nach. Wieder war Meene der Torschütze (28.).

Minute 28: SG 1919 Trebitz in Führung dank zwei Treffern von Kai Michael Meene – 2:0

Der FC Victoria Wittenberg war zwei Tore im Rückstand bis es Ihnen gelang, dem Gegner etwas entgegenzusetzen: Christian Müller versenkte den Ball in der 35. Spielminute. Ärgerlicherweise lenkte der Wittenberger den Ball in der 39. Minute unglücklich ins eigene Tor. Die Schmiedeberger bauten ihren Vorsprung erneut aus. Mit einem Doppelpack von Meene erlangte die SG 1919 Trebitz einen kaum einholbaren Vorsprung. Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Die SG 1919 Trebitz musste einmal Gelb hinnehmen. Spielstand 5:1 für die SG 1919 Trebitz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Bad Schmiedeberg

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 17

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Der FC Victoria Wittenberg musste einmal Gelb hinnehmen.

35 Minuten nach der Pause konnte Meene (Trebitz) den Ball erneut mit einem Strafstoß über die Linie bringen (80.). Mit 6:1 verließen die Schmiedeberger den Platz als Sieger. In Spielminute 87 handelte sich der FC Victoria Wittenberg noch eine Gelbe Karte ein. Die SG 1919 Trebitz sicherte sich somit Platz 14.

Aufstellung und Statistik: SG 1919 Trebitz – FC Victoria Wittenberg

SG 1919 Trebitz: Wroblewski (46. Langer) – Oberländer, Födisch, Gröber, Höppner, Neumann, Preuß, Grobmann (67. Schütz), Meene, Kühne, Krott

FC Victoria Wittenberg: Müller – Wakrim, Arlt, Müller, Dorn, Körnig, Hüller (46. Wightman), Müller (60. Smith-Heston), Müller, Thöner, Vurmo (46. Kießling)

Tore: 1:0 Kai Michael Meene (13.), 2:0 Kai Michael Meene (28.), 2:1 Christian Müller (35.), 3:1 Tim Körnig (39.), 4:1 Kai Michael Meene (50.), 5:1 Kai Michael Meene (61.), 6:1 Kai Michael Meene (80.); Schiedsrichter: Behzad Ahmed (Dessau-Roßlau); Assistenten: Fred Heinrich, Marko Thormann; Zuschauer: 38