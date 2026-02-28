Am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 durfte sich der SSV 90 Landsberg vor 68 Zuschauern über einen soliden 4:2 (3:2)-Sieg gegen den SV Romonta 90 Stedten freuen.

Landsberg/MTU. Der SSV 90 Landsberg und der SV Romonta 90 Stedten haben sich am Samstag in einem spannenden Match gemessen und trennten sich 4:2 (3:2).

Bereits kurz nach Anpfiff schoss Robert Voß das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (6.). Die Landsberger konterten nur kurze Zeit später. Diesmal war Philipp Böttger der Torschütze (10.).

Tor Nummer drei schoss Marcell Siedler für Stedten (12.). Die Partie blieb spannend. Matthias Hampel (Landsberg) und Yasin Diallo (Landsberg) trafen in Minute 29 und 39. Spielstand 3:2 für den SSV 90 Landsberg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Landsberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 14

In der zweiten Halbzeit versuchten beide Teams durch Spieleraustausch nochmal frische Energie auf den Platz zu bringen. Christopher Kleeblatt ersetzte Benjamin Rappe und Maximilian George kam rein für Maik Stryjakowski. Auf der Gastseite sprangen Florian Nachtwein für Tim Kaschperk und Maximilian Thomas für Jannis Berger ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte. In der 63. Minute musste der Schiedsrichter intervenieren. Der SSV 90 Landsberg kassierte einmal Gelb. Der SV Romonta 90 Stedten hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Eric Willer.

Nur drei Minuten vor Schluss gelang es Christopher Kleeblatt, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 4:2 auszubauen (87.). Die Landsberger sicherten sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: SSV 90 Landsberg – SV Romonta 90 Stedten

SSV 90 Landsberg: Schorsch – Rappe (67. Kleeblatt), Madalschek, Scheller (88. Stephan), Hampel, Köhler, Berbig (31. Dammering), Stryjakowski (67. George), Darmochwal, Voß, Diallo (85. Thiel)

SV Romonta 90 Stedten: Rebs – Siedler, Jüttner, Bielig, Prenz, Kaschperk (63. Nachtwein), Lindau, Merker, Berger (72. Thomas), Böttger, Schrötter

Tore: 1:0 Robert Voß (6.), 1:1 Philipp Böttger (10.), 1:2 Marcell Siedler (12.), 2:2 Matthias Hampel (29.), 3:2 Yasin Diallo (39.), 4:2 Christopher Kleeblatt (87.); Schiedsrichter: Kai Roether (Wittenberg); Assistenten: Ronny Plenz, Elyas-Michell Patrick Lingnau; Zuschauer: 68