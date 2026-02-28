Fußball-Landesklasse 4: Mit einem überzeugenden 6:1 (3:1) ging die SG 1919 Trebitz von Coach Enrico Heede aus dem Duell mit dem FC Victoria Wittenberg vom Platz.

Bad Schmiedeberg/MTU. 6:1 (3:1) in Trebitz: Ganze sechs Bälle hat die Mannschaft von Enrico Heede, die SG 1919 Trebitz, am Samstag im Tor der Gäste aus Wittenberg untergebracht.

Kai Michael Meene (SG 1919 Trebitz) netzte 13 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor folgte kurz nach dem ersten Tor: Erneut setzte Meene den Ball ins Netz (28.).

Kai Michael Meene kickt SG 1919 Trebitz in 2:0-Führung – 28. Minute

Der FC Victoria Wittenberg war zwei Tore im Rückstand. Und dann klappte es aber noch: Christian Müller schoss und traf in Minute 35. Ärgerlicherweise lenkte der Wittenberger den Ball in der 39. Minute unglücklich ins eigene Tor. Dann verbuchten die Schmiedeberger noch einen Erfolg. Mit einem Doppelpack von Meene erlangte die SG 1919 Trebitz einen kaum einholbaren Vorsprung. Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Die SG 1919 Trebitz kassierte einmal Gelb. Spielstand 5:1 für die SG 1919 Trebitz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Bad Schmiedeberg

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 17

Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter nochmals intervenieren. Der FC Victoria Wittenberg kassierte einmal Gelb.

35 Minuten nach der Pause konnte Meene (Trebitz) den Ball erneut mit einem Strafstoß über die Linie bringen (80.). Mit 6:1 verließen die Schmiedeberger den Platz als Sieger. In Spielminute 87 handelte sich der FC Victoria Wittenberg noch eine Gelbe Karte ein. Die Schmiedeberger sicherten sich somit Platz 14.

Aufstellung und Statistik: SG 1919 Trebitz – FC Victoria Wittenberg

SG 1919 Trebitz: Wroblewski (46. Langer) – Meene, Krott, Födisch, Höppner, Gröber, Grobmann (67. Schütz), Oberländer, Neumann, Preuß, Kühne

FC Victoria Wittenberg: Müller – Wakrim, Müller (60. Smith-Heston), Müller, Müller, Vurmo (46. Kießling), Dorn, Arlt, Hüller (46. Wightman), Thöner, Körnig

Tore: 1:0 Kai Michael Meene (13.), 2:0 Kai Michael Meene (28.), 2:1 Christian Müller (35.), 3:1 Tim Körnig (39.), 4:1 Kai Michael Meene (50.), 5:1 Kai Michael Meene (61.), 6:1 Kai Michael Meene (80.); Schiedsrichter: Behzad Ahmed (Dessau-Roßlau); Assistenten: Fred Heinrich, Marko Thormann; Zuschauer: 38