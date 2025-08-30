Der FC Victoria Wittenberg unter Leitung von Trainer Andreas Wappler feierte einen überlegenen Erfolg über die SG 1919 Trebitz mit einem 5:0 (1:0) in der Fußball-Landesklasse 4-Partie.

Wittenberg/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 41 Besuchern des Arthur-Lambert-Stadions geboten. Die Wittenberger waren den Gästen aus Trebitz mit 5:0 (1:0) deutlich überlegen.

Die Erlösung am Ende der ersten Halbzeit kam für die Mannschaft von Andreas Wappler, als Caleb Marcellus Dorn für Wittenberg traf und nach einer bis dahin ersten Spielhälfte ohne Treffer in Minute 43 dann dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der FC Victoria Wittenberg musste einmal Gelb hinnehmen (44.). Das zweite Tor fiel schon wenige Minuten nach dem ersten: Diesmal setzte Lucas Tann den Ball ins Netz (50.).

50. Minute: FC Victoria Wittenberg liegt mit 2:0 vorne

Der Siegeszug der Wittenberger brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Andreas Wappler im gegnerischen Tor. Andreas Thöner traf in Minute 53 und Tann in Minute 58. Spielstand 4:0 für den FC Victoria Wittenberg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 2

Auf den letzten Drücker, vier Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Benjamin Witt (Wittenberg) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen (86.). Mit 5:0 gingen die Wittenberger als Sieger vom Platz. In Spielminute 90 handelte sich die SG 1919 Trebitz noch eine Gelbe Karte ein. Der FC Victoria Wittenberg hat sich somit Platz fünf gesichert.

Aufstellung und Statistik: FC Victoria Wittenberg – SG 1919 Trebitz

FC Victoria Wittenberg: M. Müller – Tann (83. Rasche), Hüller (46. Thöner), Kießling, Huth, Arlt, Henska (76. J. Müller), Klanert (70. Ritter), Witt, Dorn, M. Müller

SG 1919 Trebitz: Wroblewski – Kirschke, Födisch, Schneider (82. Schütz), Krott, Kühne, Preuß, Oberländer, Bilke, Grobmann (69. Gröber), Poenicke

Tore: 1:0 Caleb Marcellus Dorn (43.), 2:0 Lucas Tann (50.), 3:0 Andreas Thöner (53.), 4:0 Lucas Tann (58.), 5:0 Benjamin Witt (86.); Schiedsrichter: Marcel Klein (Dessau-Roßlau); Assistenten: Nick Müller, Andreas Behling; Zuschauer: 41