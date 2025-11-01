Deutlich unterlegen zeigte sich der FC Stahl Aken im Spiel gegen den SV Friedersdorf vergangenen Samstag in der Fußball-Landesklasse 4. Die Gastgeber verloren mit 0:5 (0:2).

Aken/MTU. Vor 55 Zuschauern hat sich das Team von Daniel Arms mit 0:5 (0:2) gegen Friedersdorf geschlagen geben müssen.

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 27 Minuten schoss Andreas Mieth das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Nur wenige Minuten vergingen, bis , und das auf besonders unglückliche Weise. Unfreiwillig besorgte Ronny Müller den Treffer zum 0:2, indem er den Ball ins eigene Tor lenkte (42.).

42. Minute: FC Stahl Aken liegt 0:2 zurück

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Zwei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Franz Seiring traf in Minute 86 und Jeremy Maurice Walter in Minute 87. Spielstand 4:0 für den SV Friedersdorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Aken

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 10

Schon zwei Minuten darauf konnte Seiring (Friedersdorf) den Ball erneut über die Linie bringen (89.). Mit 5:0 verließen die Muldestauseer den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: FC Stahl Aken – SV Friedersdorf

FC Stahl Aken: Krenzler – Korge, Hellmer (90. Wotschadlo), Saalmann (59. Zakhel), Müller, Ufer, Knauth, Dreßler, Rehsack (68. Mazurkevych), Abdul Awali (21. Mrachacz), Belger

SV Friedersdorf: Hahn – Vereshchaka, Thiel (77. Fischer), Janssen, Stolzenhain, Mühlbauer, Jefkay (77. Krasnokutskyi), Rohde (68. Hartmann), Walter, Kökel (46. Seiring), Mieth

Tore: 0:1 Andreas Mieth (27.), 0:2 Ronny Müller (42.), 0:3 Franz Seiring (86.), 0:4 Jeremy Maurice Walter (87.), 0:5 Franz Seiring (89.); Schiedsrichter: Nils Schäfer (Merseburg); Assistenten: Torsten Schimpf, Oliver Schunke; Zuschauer: 55