Der SV GOLPA hatte am Samstag keinen Erfolg und verlor die Fußball-Landesklasse 4-Partie gegen den SV Allemannia 08 Jessen mit 0:3 (0:1).

Möhlau/MTU. Das Match zwischen GOLPA und Jessen ist mit einer deutlichen 0:3 (0:1)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Mustafa Alalawi traf für den SV Allemannia 08 Jessen in Spielminute 22 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Die Jessener legten in der zweiten Halbzeit nach. Diesmal war Michel Nick Wedmann der Torschütze (49.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Möhlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 2

49. Minute: SV GOLPA 0:2 im Hintertreffen

Kurz nach dem Seitenwechsel fiel dann schon der letzte Treffer. Kaum waren die Spieler wieder auf dem Platz, konnte Alalawi (Jessen) den Ball erneut über die Linie bringen (55.). Mit 3:0 gingen die Jessener als Sieger vom Platz. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der SV Allemannia 08 Jessen wurde noch einmal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 59 einen Spieler vom Platz nehmen. Die Gegner vom SV GOLPA beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die Möhlauer sind auf Platz 14 gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV GOLPA – SV Allemannia 08 Jessen

SV GOLPA: Hennig – Micklisch, Neumann (79. Bilau), Thiecke, J. Schmidt, Burmeister (79. Schönerstedt), Kästner (85. Marquardt), Krause, L. F. Schmidt, Reiche (65. Werner), Schröter (33. Neuwirth)

SV Allemannia 08 Jessen: Ziebell – Olexy, Quinque, Wedmann (73. Heinrich), Alalawi (77. Askar), Weidmann, Winter, Michlick, Ockler (70. Beetz), Heinze (68. Schüler), Michlick (62. Sachse)

Tore: 0:1 Mustafa Alalawi (22.), 0:2 Michel Nick Wedmann (49.), 0:3 Mustafa Alalawi (55.); Schiedsrichter: Jonas Berger (Dessau-Roßlau); Assistenten: Dario Pötzschke, Lucas Rettig; Zuschauer: 58