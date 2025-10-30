Fußball-Landesklasse 4: Am Donnerstag war die SG 1919 Trebitz gegenüber dem FC Stahl Aken machtlos und wurde 0:3 (0:2) besiegt.

Bad Schmiedeberg/MTU. Vor 69 Zuschauern hat sich das Team von Enrico Heede mit 0:3 (0:2) gegen Aken eine Niederlage eingestehen müssen.

In Minute 13 schoss Rumen Rehsack das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. In der ersten Halbzeit griff der Schiri in die Tasche. Der FC Stahl Aken kassierte einmal Gelb (31.). Die Akener legten in der 35. Spielminute nach. Diesmal war Patrick Belger der Torschütze.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.10.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Bad Schmiedeberg

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 5

SG 1919 Trebitz gerät 0:2 ins Hintertreffen – Minute 35

In der 58. Minute griff der Schiri wieder in die Tasche. Die SG 1919 Trebitz musste einmal Gelb hinnehmen, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

Das finale Tor der Partie fiel 23 Minuten nach der Pause, als Sabrou Hakou Abdul Awali den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 0:3 festigte (68.). Damit war der Triumph der Akener entschieden. In Spielminute 80 handelte sich die SG 1919 Trebitz noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SG 1919 Trebitz – FC Stahl Aken

SG 1919 Trebitz: Wroblewski – Bilke, Krott (71. Howe), Kühne, Födisch, Preuß, Gröber (58. Schneider), Oberländer, Poenicke, Tawfik Kinani (71. Preßler), Kirschke

FC Stahl Aken: Papsdorf – Belger (76. Teichmann), Mrachacz (46. Saalmann), Knauth, Hellmer (83. Kutscher), Müller, Abdul Awali, Ufer, Rehsack (64. Lippert), Mazurkevych (46. Korge), Dreßler

Tore: 0:1 Rumen Rehsack (13.), 0:2 Patrick Belger (35.), 0:3 Sabrou Hakou Abdul Awali (68.); Schiedsrichter: Christian Petzka (Landsberg); Assistenten: Oskar Schubert, Heinz Malsch; Zuschauer: 69