Kein Punktgewinn für SV 1922 Pouch-Rösa: Im eigenen Stadion musste das Team am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 mit 2:3 (2:3) einen Misserfolg gegen den 1. FC Bitterfeld-Wolfen II einstecken.

Muldestausee/MTU. Nach haben sich der SV 1922 Pouch-Rösa und der 1. FC Bitterfeld-Wolfen II am Samstag 2:3 (2:3) getrennt. Trotz eines starken Starts ins Spiel haben die Muldestauseer Gastgeber am Samstag ihren Vorsprung in der Partie gegen den 1. FC Bitterfeld-Wolfen II verloren. Die Mannschaften trennten sich 2:3 (2:3).

Ein unglückliches Missgeschick hielt das Spiel für die Gäste aus Bitterfeld-Wolfen bereit: Nach 24 Minuten im Spiel lenkte Kai Strobel den Ball ins eigene Tor und brachte den Muldestauseern unerwartet die Führung. Die Muldestauseer legten schon wenige Minuten später nach. Diesmal war Ronaldinho Francisco Robalo der Torschütze (27.).

SV 1922 Pouch-Rösa in Minute 27 2:0 in Führung

Bitterfeld-Wolfen war zwei Tore im Rückstand. Doch dann wendete sich das Blatt: Spieler Nummer 9 schoss und traf (30.). Der Beginn eines Comebacks. Innerhalb der nächsten fünf Minuten legte das Team von Manuel Prochnow nach und netzte ein weiteres Mal ein (35). Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Muldestausee

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 8

Der letzte Treffer folgte unmittelbar darauf, als Pötzsch den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und damit den Sieg für das Team aus Bitterfeld-Wolfen sicherte (40.). Der SV 1922 Pouch-Rösa rutschte auf Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: SV 1922 Pouch-Rösa – 1. FC Bitterfeld-Wolfen II

SV 1922 Pouch-Rösa: Sickert – Ersed, Richter (76. Camara), Hulovych, Robalo (87. Wittig), Rocktäschel, Shaba (61. Schubert), Wittek (61. Hänisch), Kunyk, Synovyd, Quilitzsch

1. FC Bitterfeld-Wolfen II: Dörfler – Eberhard, Pötzsch, Jentzsch (88. Tran Nguyen Gia), Strobel, Schneidewind, Chebbah (84. Csehil), Csehil (71. König), Pabstmann (76. Kirchhoff), Riediger, Nelles (81. Cil)

Tore: 1:0 Kai Strobel (24.), 2:0 Ronaldinho Francisco Robalo (27.), 2:1 Stephan Eberhard (30.), 2:2 Christopher Pötzsch (35.), 2:3 Christopher Pötzsch (40.); Zuschauer: 55