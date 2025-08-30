Am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 durfte sich der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 vor 45 Fußballfans über einen soliden 4:1 (1:1)-Erfolg gegen den SV Großgrimma freuen.

Weißenfels/MTU. In einer unverhofften Wende hat der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 nach einem klaren Rückstand den SV Großgrimma mit einem 4:1 (1:1) bezwungen.

Max Rackowitz traf für den SV Großgrimma in Spielminute 13 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. In der ersten Halbzeit musste der Schiedsrichter handeln. Der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 kassierte einmal Gelb (33.). Die Hohenmölser konterten in der 43. Minute. Diesmal war Joao Carlos Dos Prazeres Pires der Torschütze.

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri erneut in die Tasche. Der SV Großgrimma kassierte jetzt einmal Gelb. Das Unentschieden hielt jedoch nicht lang. Weißenfels' Mienab Ghebregergis konnte seinem Team in Minute 70 einen Vorsprung verschaffen. Der Anfang vom Ende für die Jungs aus Großgrimma. Einen weiteren Treffer durch Spieler Nummer 16 (76.) mussten sie einstecken. Spielstand 3:1 für den SV Rot-Weiß Weißenfels 1951.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 2

wechselten in den letzten Minuten nochmal aus. Hannes Stadler wurde für Tom Kammler eingesetzt und Linus Schmidt für Mienab Ghebregergis. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen. Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri erneut in die Tasche. Der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 e.V. kassierte noch einmal Gelb. Der SV Großgrimma hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte hatten sie bereits.

Nur eine Minute vor Schluss gelang es Nick Simon, den Ball ins Netz zu befördern (89.). Um zum Gegner aufzuschließen reichte es allerdings nicht mehr. Die Weißenfelser sicherten sich somit Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 – SV Großgrimma

SV Rot-Weiß Weißenfels 1951: Ungureanu – L. Kopp, Kammler (80. Stadler), Kowol, Freudenberg, Köhler, Dos Prazeres Pires (84. Rothhoff), Ghebregergis (83. L. Schmidt), F. Kopp, Kräuter, Krämer (84. Simon)

SV Großgrimma: Meißner – Baum (61. Schneider), Angeli, Bauer, Beyer (74. Wöpe), Beyenbach (74. Pillert), Krobitzsch, Göbel, Rackowitz, Weidner, Witt

Tore: 0:1 Max Rackowitz (13.), 1:1 Joao Carlos Dos Prazeres Pires (43.), 2:1 Mienab Ghebregergis (70.), 3:1 Leon Kopp (76.), 4:1 Nick Simon (89.); Schiedsrichter: Nils Schäfer (Merseburg); Assistenten: Guntram Beck, Sascha Ließmann; Zuschauer: 45