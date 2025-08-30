Fußball-Landesklasse 4: Der Heimbonus half dem SV GOLPA am Samstag nicht, als er sich vor 58 Fans mit 0:3 (0:1) gegen den SV Allemannia 08 Jessen geschlagen geben musste.

Möhlau/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Rene Brückner. Der Trainer von GOLPA musste seine Mannschaft bei einer 0:3 (0:1)-Niederlage gegen Jessen beobachten.

In Minute 22 schoss Mustafa Alalawi das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Das zweite Tor konnten die Jessener in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Michel Nick Wedmann den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Möhlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 2

SV GOLPA liegt 0:2 im Rückstand – Minute 49

Kurz nach der Pause fiel dann schon der letzte Treffer. Kaum waren die Spieler wieder aufgelaufen, konnte Alalawi (Jessen) den Ball erneut über die Linie bringen (55.). Mit 3:0 gingen die Jessener als Sieger vom Platz. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der SV Allemannia 08 Jessen wurde noch einmal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 59 einen Spieler vom Platz nehmen. Die Gegner vom SV GOLPA beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Der SV GOLPA rutschte auf Platz 14.

Aufstellung und Statistik: SV GOLPA – SV Allemannia 08 Jessen

SV GOLPA: Hennig – Kästner (85. Marquardt), Krause, L. F. Schmidt, Micklisch, Burmeister (79. Schönerstedt), Schröter (33. Neuwirth), J. Schmidt, Reiche (65. Werner), Thiecke, Neumann (79. Bilau)

SV Allemannia 08 Jessen: Ziebell – Heinze (68. Schüler), Alalawi (77. Askar), Winter, Wedmann (73. Heinrich), Quinque, Olexy, Michlick, Ockler (70. Beetz), Weidmann, Michlick (62. Sachse)

Tore: 0:1 Mustafa Alalawi (22.), 0:2 Michel Nick Wedmann (49.), 0:3 Mustafa Alalawi (55.); Schiedsrichter: Jonas Berger (Dessau-Roßlau); Assistenten: Dario Pötzschke, Lucas Rettig; Zuschauer: 58