Einen 1:0 (0:0)-Heimerfolg gegen den SV 1922 Pouch-Rösa heimste der SV Seegrehna am 15. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 ein.

Wittenberg/MTU. In Sportstätte Gebrüder Grabsch haben 51 Zuschauer am Samstag das Kräftemessen zwischen dem SV Seegrehna und dem SV 1922 Pouch-Rösa verfolgt. Die Partie endete in einem torarmen 1:0 (0:0).

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Lukas Dennis Pötzsch (Halle) zwei Gelbe Karten an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Wittenberger (41., 63., 86.). Diese Partie blieb in der ersten Halbzeit ohne Treffer und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Die Minuten schritten voran und es wollte einfach nicht klappen. Auch nach dem Seitenwechsel blieben alle Bemühungen ohne Erfolg. Doch plötzlich wurde es noch einmal spannend: In der dritten Minute der Nachspielzeit brachte Hendrik Kruse den Gastgeber in Führung (93.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 15

Aufstellung und Statistik: SV Seegrehna – SV 1922 Pouch-Rösa

SV Seegrehna: Janihsek – Schenke (46. Eigendorf), Arendt (86. Kohl), Schüler, Gäbelt, Ruprecht, Thauer, Kruse, Fricke (90. Furchner), Geißler, Trenkel

SV 1922 Pouch-Rösa: Hamann – Da Silva Semedo, Gentil Da Cunha, Robalo, Richter, Ersed, Bacurim, Tale, Wittig, Sickert, Hänisch

Tore: 1:0 Hendrik Kruse (90.+3); Schiedsrichter: Lukas Dennis Pötzsch (Halle); Assistenten: Roman Schönemann, Eric Conrad; Zuschauer: 51