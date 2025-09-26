In der Fußball-Landesklasse 4 kassierte der SV Seegrehna am Wochenende eine bittere Pleite gegen den TuS Kochstedt und ging 0:6 (0:3) vom Platz.

Wittenberg/MTU. Ernüchternde Leistung: Die Elf von Marcus Furchner hat am Freitag vor 117 Zuschauern in Sportstätte Gebrüder Grabsch ganze sechs Tore kassiert. Das Spiel endete 0:6 (0:3).

Bereits kurz nach Anpfiff schoss Marc-Lucas Buschmann das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (8.). Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Davey-Jerome Richter den Ball ins Netz.

SV Seegrehna liegt 0:2 zurück – Minute 30

Der Siegeszug der Dessauer brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Ralf Steffens im gegnerischen Tor. Richter traf gleich mehrmals – in Minute 35 und 56 und Hein in Minute 68. Spielstand 5:0 für den TuS Kochstedt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 6

29 Minuten nach der Pause konnte Willi Veith Böhme (Kochstedt) den Ball über die Linie bringen (74.). Mit 6:0 gingen die Dessauer als Sieger vom Platz. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der SV Seegrehna wurde noch dreimal mit Gelb verwarnt.

Aufstellung und Statistik: SV Seegrehna – TuS Kochstedt

SV Seegrehna: Brandenburg – Krüger, Geißler, Schüler, J. Ruprecht, Trenkel, Stark, Jäckel, Böhme (61. F. Ruprecht), Gäbelt, Kruse (46. Weise)

TuS Kochstedt: Jeßner – Richter (76. Karbath), Strokosch (56. Streuber), Krüger, Buschmann (68. Denell), Böhme, Zabel, Resetaritz, Landgraf (56. Hein), Hensen (76. Krieg), Ihbe

Tore: 0:1 Marc-Lucas Buschmann (8.), 0:2 Davey-Jerome Richter (30.), 0:3 Davey-Jerome Richter (35.), 0:4 Davey-Jerome Richter (56.), 0:5 Christopher Hein (68.), 0:6 Willi Veith Böhme (74.); Schiedsrichter: Nils Schäfer (Merseburg); Assistenten: Robin Zenthöfer, Philip Bösenberg; Zuschauer: 117