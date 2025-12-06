Am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 erzielte der Heimverein Zörbiger FC gegen den SV Romonta 90 Stedten ein 1:1 (0:0)-Unentschieden.

Zörbig/MTU. Am Samstag endete das Match zwischen dem Zörbiger FC und dem SV Romonta 90 Stedten mit einem Remis.

Nach einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die Mannschaften 0:0 in die Pause.

Kurz vor dem Ende der zweiten Halbzeit kam die ersehnte Erlösung für das Team von Eric Willer, als Philipp Böttger für Stedten traf und in Spielminute 67 die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Zörbig

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 13

Minute 74 Zörbiger FC und SV Romonta 90 Stedten im Gleichstand – 1:1

In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Der SV Romonta 90 Stedten kassierte einmal Gelb.

In Minute 74 fiel der finale Treffer der Partie. 29 Minuten nach der Pause gelang es Tom Gansen, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Zörbiger zu erreichen (74.).

Aufstellung und Statistik: Zörbiger FC – SV Romonta 90 Stedten

Zörbiger FC: Koller – Oertel, Schindler, Teichert, Deidok (19. Moreno Silva), Schmidt, Lindemann, Brenner, Gansen, Seliger (46. Kleewein), Hempel

SV Romonta 90 Stedten: Rebs – Grünhage, Thomas (46. Höher), Bielig, Lindau, Berger (82. Berger), Kaschperk, Schreiber, Jüttner, Merker, Böttger

Tore: 0:1 Philipp Böttger (67.), 1:1 Tom Gansen (74.); Schiedsrichter: Sebastian Dähne (Wittenberg); Assistenten: Christian Hünl, Luis Hünl; Zuschauer: 45