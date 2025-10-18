Deutlich unterlegen zeigte sich der SV Höhnstedt in der Auseinandersetzung gegen den SV Eintra. Lüttchendorf letztes Wochenende in der Fußball-Landesklasse 5. Die Gastgeber verloren mit 1:5 (0:4).

Salzatal/MTU. Die 143 Zuschauer auf dem Sportplatz Höhnstedt haben am Samstag ein echtes Debakel erlebt, als der Gastgeber SV Höhnstedt ein ernüchterndes 1:5 (0:4) hinnehmen musste.

Felix Schlegel (SV Eintra. Lüttchendorf) netzte nur sieben Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Alexander Gründler den Ball ins Netz (11.).

Minute 11: SV Höhnstedt 0:2 im Hintertreffen

In der Spielminute 30 griff der Schiri in die Tasche. Der SV Höhnstedt kassierte einmal Gelb. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Martin Fiebiger traf in Minute 45, Hans Siebenhühner in der ersten Nachspielminute der ersten Halbzeit und Gründler in Minute 74. Spielstand 5:0 für den SV Eintra. Lüttchendorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Salzatal

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 7

In der 90. Minute gelang es Vincent Matz, den Ball ins Netz zu befördern und den Salzatalern noch ein ehrenrettendes Tor zu bescheren (90.). Die Salzataler sind auf Platz zehn gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Höhnstedt – SV Eintra. Lüttchendorf

SV Höhnstedt: Kalcher – Aschenbach (89. Hage), Mergner, Balashov, Matz, Ruckhardt (63. Raase), Göring, Rickert, Dressel (80. Häsler), Schauer, Schulz

SV Eintra. Lüttchendorf: Alfiado – Horlbog (72. Hajdarpasic), Gründler, Schlegel, Gerlach (80. Jankowski), Stoye, Siebenhühner, Petraj (77. Obeid), Fiebiger, Kalalib Alshabi, Schulze

Tore: 0:1 Felix Schlegel (7.), 0:2 Alexander Gründler (11.), 0:3 Martin Fiebiger (45.), 0:4 Hans Siebenhühner (45.+1), 0:5 Alexander Gründler (74.), 1:5 Vincent Matz (90.); Schiedsrichter: Justin Ermisch (Halle); Assistenten: Frank Stehning, Rainer Zörner; Zuschauer: 143