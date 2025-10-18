Der 1. SV Sennewitz erzielte am 7. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 vor 28 Zuschauern einen klaren 2:0 (0:0)-Sieg gegen den SV Romonta 90 Stedten.

Petersberg/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 28 Besuchern auf dem Sportplatz Sennewitz geboten. Die Petersberger waren den Gästen aus Stedten mit 2:0 (0:0) souverän überlegen.

Das Spiel verlief in der ersten Halbzeit ohne Tore und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Auch in der zweiten Halbzeit sah es düster aus. Doch dann schoss Niklas Kasten das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (70.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Petersberg

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 7

1. SV Sennewitz mit 2:0 vorne – 93. Minute

In der Nachspielzeit griff der Schiri in die Tasche. Der 1. SV Sennewitz kassierte einmal Gelb. Der SV Romonta 90 Stedten hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Daniel Stache.

In der Nachspielzeit nutzte der 1. SV Sennewitz noch einmal die Gelegenheit. In der dritten Spielminute konnte Richart Alfred Herrmann (Sennewitz) den Ball über die Linie bringen (90.+3). Mit 2:0 verließen die Petersberger den Platz als Sieger. Der 1. SV Sennewitz sicherte sich somit Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: 1. SV Sennewitz – SV Romonta 90 Stedten

1. SV Sennewitz: Görke – Bukenya, Schmidt (70. Herrmann), Kasten, Von Cieminski, Berner (46. Lorenz), Görlitz, Boettcher, Dieske, Angermann (85. Harm), Gerlach (90. Al Hasan)

SV Romonta 90 Stedten: Rebs – Schrötter (75. Schreiber), Grünhage, Lindau, Bielig, Nachtwein (67. Thomas), Höher, Merker, Siedler, Prenz, Berger

Tore: 1:0 Niklas Kasten (70.), 2:0 Richart Alfred Herrmann (90.+3); Schiedsrichter: Marcel Theumer (Merseburg); Assistenten: Dirk Simon, Luis Meyer; Zuschauer: 28