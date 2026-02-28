Ein 2:2 (1:1)-Unentschieden war das Resultat des Aufeinandertreffens von FC Halle-Neustadt und SV Blau-Weiß Dölau II am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5.

Halle/MTU. Der FC Halle-Neustadt und der SV Blau-Weiß Dölau II haben sich am Samstag in einem packenden Spiel gemessen und trennten sich 2:2 (1:1).

Nach zwölf Minuten schoss Danut Halibei das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Es dauerte nur wenige Minuten, bis das Gegentor via Strafstoß erzielt wurde durch Tim Hüttig (15.).

1:1 für FC Halle-Neustadt und SV Blau-Weiß Dölau II – 15. Minute

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der FC Halle-Neustadt musste einmal Gelb hinnehmen. Unentschieden. Dölaus Liam Klaus konnte seinem Team in Minute 74 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 15.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 14

Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter nochmals zur Tat schreiten. Der FC Halle-Neustadt steckte noch einmal Gelb ein, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

35 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Lennox Regener (Halle-Neustadt) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Halle-Neustadt erlangen (80.).

Aufstellung und Statistik: FC Halle-Neustadt – SV Blau-Weiß Dölau II

FC Halle-Neustadt: Guderitz – Moh (84. Abdulrahman), Hardt (70. Barghan), Stolle, Zamil (77. Ali Yusuf), Manga, Tinto, Keunang, Müller, Halibei (70. Regener), Al-Hamdi (20. Zuleger)

SV Blau-Weiß Dölau II: Völkner – Kleinert, Geyer (70. Kleinert), Bilau, Öder (60. Klein), Troitzsch, Klaus, Hermann, Lüttgens, Hüttig, Kamm Al Azzawe

Tore: 1:0 Danut Halibei (12.), 1:1 Tim Hüttig (15.), 1:2 Liam Klaus (74.), 2:2 Lennox Regener (80.); Schiedsrichter: Silvio Schaller (Naumburg); Assistenten: Falk Iser, Felix Köhler; Zuschauer: 60