Für den Gastgeber Zörbiger FC endete das Spiel gegen den FC Hettstedt am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5 mit einer 2:2 (2:0)-Punkteteilung.

Nach gerade einmal 17 Minuten kam es bereits zum Strafstoß – und die Chance wurde genutzt. Gekonnt schoss Oliver Kleewein das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Die Zörbiger waren aber noch nicht fertig: Vier Minuten vor der Halbzeitpause wurde das zweite Tor durch Tom Gansen erzielt.

Zörbiger FC liegt in Minute 41 2:0 vorn

Zweite Halbzeit: Hettstedt lag 2:0 zurück. In Minute 59 jedoch wendete sich das Blatt: Jason Phillipp Lettau startete zum Gegenangriff, schoss und traf. 2:1.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Zörbig

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 2

Am Ende des Duells sollte es dem FC Hettstedt noch einmal gelingen: Das Spiel war schon drei Minuten in der Nachspielzeit, als Tom Wienholz den Ball über die Torlinie bugsierte und den Ausgleich für das Hettstedter Team erzielte (90.+3). Die Zörbiger sicherten sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: Zörbiger FC – FC Hettstedt

Zörbiger FC: Koller – Oertel, Brenner, Lindemann (46. Hempel), Kleewein (46. Ruschke), Matthias, Deidok, Gansen, Schmidt, Janders, Seliger

FC Hettstedt: Meinicke – Svitiukha, Döring, Krey, Lettau, Kosko, Wienholz, Stein (46. Krey), Kemnitz (75. Lettau), Mühlenberg, Prokhorenko (70. Uhlig)

Tore: 1:0 Oliver Kleewein (17.), 2:0 Tom Gansen (41.), 2:1 Jason Phillipp Lettau (59.), 2:2 Tom Wienholz (90.+3); Schiedsrichter: Robin Schreiter (Braunsbedra); Assistenten: Enrico Betke, Oliver Schunke; Zuschauer: 85