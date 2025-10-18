Fußball-Landesklasse 5: Der Heimvorteil half der Turbine Halle II am Samstag nicht, als sie sich vor 60 Zuschauern mit 2:4 (1:3) gegen den SSV 90 Landsberg verabschieden musste.

2:4 – Turbine Halle II verliert auf dem heimischen Platz deutlich gegen SSV 90 Landsberg

Halle/MTU. Nach einem aufregenden Spiel haben sich die Turbine Halle II und der SSV 90 Landsberg am Samstag 2:4 (1:3) getrennt.

Nach 15 Minuten schoss Niclas Noah Kochmann das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Danach verging nur wenig Zeit, bis das Gegentor durch Lucas Schlesier (26.) erzielt wurde.

Minute 26 Turbine Halle II gleichauf mit SSV 90 Landsberg – 1:1

Tor Nummer drei schoss Robert Voß für Landsberg (31.). Es blieb spannend. Lucas Schlesier (Landsberg) traf in Minute 45. Moritz Teichler traf für Halle (53). Spielstand 3:2 für den SSV 90 Landsberg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 12.30 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 7

Das Spiel endete bitter für die Hallenser. In Minute 77 lenkte Julius Lantzsch den Ball unglücklich ins eigene Tor und baute den Vorsprung der Gegner noch weiter aus. In Spielminute 78 handelte sich der SSV 90 Landsberg noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Turbine Halle II – SSV 90 Landsberg

Turbine Halle II: Bergien – Everding, Makosch, Teichler, Lantzsch, Leinhoß, Kochmann, Titonis (77. Fallouti), Müller (75. Thermann), Kuske, Brülls (46. Kallen)

SSV 90 Landsberg: Dimke – Weber, Rappe (87. Balthasar), Köhler, Scheller (63. Thiel), Reuschel (78. Schubert), Knorr, Voß, Schlesier (78. George), Stephan, Wichmann

Tore: 1:0 Niclas Noah Kochmann (15.), 1:1 Lucas Schlesier (26.), 1:2 Robert Voß (31.), 1:3 Lucas Schlesier (45.), 2:3 Moritz Teichler (53.), 2:4 Julius Lantzsch (77.); Schiedsrichter: Paul Leitenberger (Hettstedt); Assistenten: Holger Bornschein, Jürgen Müller; Zuschauer: 60