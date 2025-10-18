Einen 1:0 (0:0)-Heimsieg gegen den VfB Oberröblingen heimste der Sportring Mücheln am 7. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 ein.

Sportring Mücheln holt sich engen Triumph gegen VfB Oberröblingen mit 1:0

Mücheln (Geiseltal)/MTU. 1:0 (0:0) lautet das Endergebnis des Matches zwischen dem Sportring Mücheln und VfB Oberröblingen. 102 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem Sportplatz Mücheln.

Das Spiel blieb in der ersten Hälfte des Spiels torlos und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Die Minuten schritten voran und es wollte einfach nicht passieren. Auch in der zweiten Halbzeit schienen alle Bemühungen erfolglos. Doch dann, kurz vor Abpfiff, die Rettung für Mücheln. Neun Minuten vor Schluss brachte Lennert Damian Büttner den Gastgeber in Führung (81.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Mücheln (Geiseltal)

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 7

Die Müchelner sicherten sich somit Platz acht.

Aufstellung und Statistik: Sportring Mücheln – VfB Oberröblingen

Sportring Mücheln: Mund – Grosser, Bagehorn (87. Meyer), Kuhnert, Marggraf, Richter (60. Büttner), Scharf, Berghammer (67. Hiersig), Kunze (76. Bischoff), Schubert (82. Sell), Maak

VfB Oberröblingen: Beek – Altenburg (67. Ernst), Michael, Engelhorn, Leich, Meißner, Strese, Wanski, Kummer, Cepa (84. Wenske), Franke

Tore: 1:0 Lennert Damian Büttner (81.); Schiedsrichter: Silvio Schaller (Naumburg); Assistenten: Tim Ruhland, Sebastian Kriese; Zuschauer: 102